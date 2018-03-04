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Капский о "черных пакетах": уверен, это не федерация и не Шунто. Может, третья сторона?
Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский в программе «Итоги недели» на
— То, что происходит в последние дни — какие-то
Мне не нравится поведение минского «Торпедо» и некоторых игроков этого клуба. Вспомним историю жодинского «Торпедо», не «Торпедо"-БелАЗ, которое связано с именем Пархомчика, а ту команду, где был руководитель, пропадавший на несколько месяцев. Я про обманутых тренеров и футболистов, которые ничего не получили. Вот это меня беспокоит, — сказал Анатолий Капский.
Как известно, комитет АБФФ по клубному лицензированию
А 2 марта пресс-служба АБФФ сообщила, что за день до заседания комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ неизвестный предпринял попытку передать одному из членов комитета
Минское «Торпедо» — первый претендент на место «Крумкачоў» в высшей лиге в том случае, если «вороны» не получат лицензию. В минувшем сезоне минское «Торпедо» не сумело завоевать путевку в высшую лигу по спортивному принципу, заняв лишь третье место в первой лиге.
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Анатолий Капский дал оценку событиям, происходящим вокруг минских команд - "Крумкачы" и "Торпедо".
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