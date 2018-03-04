Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский в программе «Итоги недели» на «Беларусь 5» дал собственную оценку событиям, происходящим вокруг минских команд — «Крумкачы» и «Торпедо».



Анатолий Капский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— То, что происходит в последние дни — какие-то черные пакеты . Для меня это неприятно. Я уверен, что это не федерация. Шунто? Надо быть очень хорошим драматургом, мне он таковым не кажется. Может быть, третья сторона? Может не «Торпедо», а какая-нибудь «Ракета»…

Мне не нравится поведение минского «Торпедо» и некоторых игроков этого клуба. Вспомним историю жодинского «Торпедо», не «Торпедо"-БелАЗ, которое связано с именем Пархомчика, а ту команду, где был руководитель, пропадавший на несколько месяцев. Я про обманутых тренеров и футболистов, которые ничего не получили. Вот это меня беспокоит, — сказал Анатолий Капский.

Как известно, комитет АБФФ по клубному лицензированию не принял заявление «Крумкачоў», затем на заседании комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ принято решение снять с ФК «Крумкачы» 2 очка в любом соревновании, в котором они начнут сезон.

А 2 марта пресс-служба АБФФ сообщила, что за день до заседания комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ неизвестный предпринял попытку передать одному из членов комитета «привет от воронов» в черном пакете .

Минское «Торпедо» — первый претендент на место «Крумкачоў» в высшей лиге в том случае, если «вороны» не получат лицензию. В минувшем сезоне минское «Торпедо» не сумело завоевать путевку в высшую лигу по спортивному принципу, заняв лишь третье место в первой лиге.