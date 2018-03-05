В Казахстане хотят снизить налоги для бедняков до 1%

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил в десять раз снизить налоги для граждан, которые получают низкую зарплату. С таким заявлением он выступил на совместном заседании обеих палат парламента страны, сообщает Tengrinews.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1 процента», — заявил Нурсултан Назарбаев.

По его оценкам, эта мера повысит доходы порядка двух миллионов жителей страны. «У не менее одной трети наемных работников страны — это более двух миллионов человек — вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей», — сказал Назарбаев. Лидер Казахстана добавил, что в будущем в республике может быть введена прогрессивная шкала подоходного налога.

В Беларуси, напомним, за национальной чертой бедности в четвертом квартале прошлого года находилось почти 162,7 тысячи семей.

Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с детьми до 18 лет — 8,6% к общему числу домашних хозяйств этой группы (годом ранее — 9%). Среди семей без детей этот показатель составляет 1,9% (годом ранее — 2,2%).

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