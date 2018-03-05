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Покупают валюту и приобретают недвижимость. Нацбанк - про сбережения и траты белорусов

05.03.2018 12:20 — Разное | Tut.by  
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Большинство белорусов — 70,7% — по-прежнему предпочитает держать сбережения в валюте. Об этом свидетельствует февральский опрос Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения. При этом больше трети белорусов — 38,9% — хранят сбережения в наличной форме.

При этом число тех, кто хранит сбережения в валюте, сокращается: в ноябре прошлого года этот показатель составлял 74,4%. Падает и количество белорусов, которые предпочитают держать «заначки» в наличной форме, в ноябре таких было 41,3%.

Реже деньги стали размещать на депозитах — 28,4% в феврале этого года против 29,6% в ноябре 2017 года. Зато белорусы чаще вкладываются в недвижимость и ценные бумаги.

Почти половина опрошенных — 45,4% — не совершали крупные покупки за последние 3 месяца. Только 5,5% участников опроса за это время совершили поездки по Беларуси или за границу, а 8,4% — приобрели недвижимость.

Большинство белорусов — 70,1% — считает, что сейчас плохое время, чтобы совершать крупные покупки. Впрочем, многие (70,7%) убеждены, что сейчас также не самый лучший период и для осуществления сбережений.

Зато у белорусов снизились инфляционные ожидания. Так, почти 12% опрошенных считают, что цены будут расти быстрее, чем сейчас. В ноябре этот показатель составлял 16,3%.

Население опрашивали методом личного интервью по месту жительства. Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Нацбанка. В опросе приняли участие 1000 белорусов старше 18 лет. 

 
 
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Большинство белорусов - 70,7% - по-прежнему предпочитает держать сбережения в валюте.

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