Веб-ретроспектива: как меняются известные белорусские сайты

Историю изменений популярных в байнете веб-ресурсов предлагает читателям hoster.by. Говорят, время — не лучший косметолог. В hoster.by решили оспорить это утверждение. Ведь провайдер, который обслуживает большую часть белорусских сайтов, каждый день видит, что с ними делает время. Говорят, это только первая часть.

Белорусский портал TUT.BY

Ежедневно портал публикует более 200 новостей о белорусских и зарубежных событиях и принимает более миллиона посетителей. Изначально TUT.BY предлагал пользователям бесплатную почту, новости, погоду, курсы валют, цены на топливо и гостевую книгу, форумы и счетчики посещений. За более чем 17 лет из стартапа TUT.BY вырос в успешную группу компаний с разными направлениями бизнеса и с командой из более чем 350 человек. Количество ежемесячных просмотров страниц на сегодняшний день — более 200 миллионов.

Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА)

Крупнейшее информационное агентство Республики Беларусь — более 95 лет неизменно сохраняет официальный статус государственного информационного агентства страны. БЕЛТА размещает новости на собственном сайте на русском, белорусском, английском, немецком, испанском и китайском языках. Ежедневно агентство готовит и распространяет 150-170 информационных сообщений.

БДГ Деловая Газета

Периодическое издание деловых кругов, одна из наиболее авторитетных независимых газет Беларуси, первый номер которой вышел 7 февраля 1992 года. Сегодня это современное сетевое бизнес-издание аналитической направленности. Основной фокус Деловая газета делает на бизнес-климат Беларуси в аспекте его взаимодействия с мировой экономикой.

СБ Беларусь Сегодня

Газета «Советская Белоруссия» основана в 1927 году, до 1937 года выходила под названием «Рабочий». 22 февраля 1943 года ЦК КП(б)Б принял постановление, согласно которому «Советская Белоруссия» стала выходить на белорусском и русском языках. В то время газета была печатным органом ЦК КП(б)Б, Президиума Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров БССР.

В настоящий момент «СБ Беларусь Сегодня» — это тираж более 400 тысяч экземпляров и около 2,5 миллионов просмотров сайта издания ежемесячно.

Белорусская железная дорога

История белорусской железной дороги началась еще с 1851 года, когда строилась Санкт-Петербургско-Варшавская магистраль. Движение открыто 27 декабря 1862 года. К началу Первой мировой войны протяженность дорог на территории современной Беларуси приближалась к 4000 км. Пик развития пришелся на 1960-70 годы, а уже в 1968 году указанием Начальника Белорусской железной дороги Е.П.Юшкевича была создана группа по электронно-вычислительной технике.

В настоящее время БЖД обеспечивает около 63% грузооборота и 33% пассажирооборота страны.

Авиакомпания «Белавиа»

Главный авиаперевозчик страны осуществляет регулярные рейсы в 47 аэропортов 28 стран Европы и Азии. Компания создана в 1996 году, с 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Сайт авиакомпании принимает в сутки около 15 000 посетителей.

hoster.by

Провайдер хостинга и облачных решений. Компания является техническим администратором национальных доменных зон .BY и .БЕЛ и обеспечивает их бесперебойную работу с 2012 года. hoster.by является единственным в стране аккредитованным ICANN регистратором международных доменов. Более 6 лет подряд компания организует благотворительные аукционы доменных имен .BY и .БЕЛ, которые принесли в детские дома по всей стране уже более $500 000.

Проект веб-ретроспективы приурочен к 26-летию одной из первых белорусских IT-компаний ООО “Надежные программы” (hoster.by). Для поиска сайтов-ровесников hoster.by также обратился к первому техническому администратору доменной зоны .BY ООО “Открытый контакт”. К слову, электронный реестр белорусского домена появился только в 2002 году, а сама зона .BY была выделена нашей стране в далеком 1994-м.

Среди первых почтовых доменов (они появились немного раньше сайтов):

— belarus.minsk.by - Секретариат Верховного Совета Республики Беларусь

— bsu.minsk.by - БГУ.

До 2000 года компаниям можно было регистрировать только домены третьего уровня по географическому принципу: minsk.by, brest.by, grodno.by, vitebsk.by, gomel.by, mogilev.by. И в доменах общего пользования com.by, net.by, org.by, edu.by.

Одни из первых белорусских доменов (1994 — 1998 годы):