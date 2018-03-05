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Расплескалась синева: самый мощный Jaguar F-Type получил "графический пакет"
Над созданием пакета Graphic Pack работала отвечающая за персонализацию автомобилей команда подразделения Special Vehicle Operations во главе с главным дизайнером Jaguar Яном Каллумом.
Декоративный пакет включает контрастные синие полоски на боковых зеркалах и обрамление решетки радиатора, накладки на передний и задний бамперы, активное заднее антикрыло из карбона и задний диффузор. Капот и боковины автомобиля дополнены надписью «575», которая соответствует мощности пятилитрового двигателя V8 с нагнетателем. С ним спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды и развить максимальные 320 км/ч.
Также F-Type SVR с Graphic Pack получил облегченные 20-дюймовые кованые колесные диски и тормозные суппорты красного или черного цвета. Дополнительно можно заказать карбон-керамические тормоза с желтыми суппортами. В салоне появились светящиеся накладки на пороги с надписью «575».
Широкой публике F-Type SVR Graphic Pack будет представлен на открывающемся завтра международном автосалоне в Женеве.
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К выставке в Женеве Jaguar подготовил "графический пакет" для самой мощной версии F-Type SVR. Отличительные особенности - вставки синего цвета по всему кузову.
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