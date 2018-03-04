Ночью в Минске очищали MINI от снега. Что это было?

Сегодня утром владельцы MINI в разных частях Минска были нешуточно удивлены, обнаружив свои автомобили очищенными от снега. Суть инициативы раскрывала открытка под дворником. Таким необычным способом импортер MINI в Беларуси решил поблагодарить почитателей британской марки.

Из сугробов доставали автомобили в разных районах Минска. По сути, смели снег с капота и крыши, сняли его с бортов, промели стыки. Заодно очистили лобовое и боковые стекла, убрали место вокруг машины. На фоне дворовых «снеговиков» очищенные «британцы» смотрелись эффектно и необычно. Многих это подвигло снять снег и с собственного автомобиля.

В городском марафете участвовало несколько бригад. Многие автомобили очистили еще вечером, другие же убирали от снега глубокой ночью. Чтобы сохранить интригу, владельцев машин заранее не предупреждали, оставив под дворником пояснительную открытку с подписью «MINI Беларусь».

«Истинную красоту нельзя скрывать под снегом. Мы посмотрели, как много сейчас во дворах заснеженных автомобилей, и решили почистить самые яркие. Тем самым мы хотели позаботиться об автомобилях и их владельцах», – отметил импортер MINI в Беларуси.

Инициативу также объясняют профилактикой аварий. Так, снег на капоте часто попадает на лобовое стекло и тем самым ухудшает видимость. Еще опаснее, когда снежное «одеяло» съезжает с крыши и закрывает обзор.

Чтобы выкопать автомобиль из сугроба, обычно используется снеговая или «саперная» лопата. Для очистки также понадобится щётка, желательно с телескопической рукояткой. Именно так стоит снимать слой снега до 10 см, чтобы не оставить царапин. Начинать следует с крыши, после чего можно переходить к капоту и бортам. При этом автохимию в мороз лучше не использовать, чтобы не повредить покрытие машины.

Напомним, снегопады обрушились на Беларусь еще 3 марта, а на следующий день высота сугробов в Минске достигла 41 см. Непогода привела к дорожным заторам и многочисленным авариям в столице. В воскресенье многие минчане решили отказаться от поездок, оставив свои автомобили отдыхать в снежном «футляре».