|
Запуск ракеты "Искандер-М" показали на видео
В Астраханской области военнослужащие ракетных войск Западного военного округа на полигоне Капустин Яр успешно запустили баллистическую ракету «Искандер-М»,
«Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на „отлично“», — пишут военные.
По сообщению министерства, служащие ракетного соединения ЗВО проходили переобучение на новые ОТРК «Искандер-М». Сегодняшний учебно-боевой пуск стал завершающим этапом тактического учения.
Напомним, «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров.
|
Архив (Разное)
Комментарии