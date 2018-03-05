В Астраханской области военнослужащие ракетных войск Западного военного округа на полигоне Капустин Яр успешно запустили баллистическую ракету «Искандер-М», сообщается на сайте российского Министерства обороны. Ведомство опубликовало видео боевого пуска.



Фото: Минобороны России

«Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на „отлично“», — пишут военные.

По сообщению министерства, служащие ракетного соединения ЗВО проходили переобучение на новые ОТРК «Искандер-М». Сегодняшний учебно-боевой пуск стал завершающим этапом тактического учения.

Напомним, «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.