Куинтон Хауден — 26-летний динамовец, который совсем недавно выиграл олимпийскую бронзу в составе сборной Канады и впервые в карьере провел почти год в Европе. Рыжебородый нападающий признается: к концу подходит сезон, который исполнил мечту детства любого канадского мальчика — выступить на Играх в джерси с кленовым листом на груди. Мы встречаемся с Куинтоном в минской пекарне и обсуждаем, какие воспоминания о Беларуси он увезет с собой за океан.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хауден с ходу отмечает: в последние недели в Минск наконец пришла настоящая зима — такая, к которой привыкли канадцы.

— А то в предыдущие месяцы отправлял друзьям фото города, а они поражались: где же снег? Теперь он везде, в том числе и на моей кепке, — улыбается хоккеист и пытается стряхнуть хлопья, которые засыпали всю верхнюю одежду. — Нас с женой точно не напугать обильными снегопадами. Мы же выросли в Канаде.

Куинтон берет в руки меню и немного морщит лоб. Очевидно, что за сезон в Минске североамериканец не научился читать и общаться по-русски. К радости приезжих во многих столичных заведениях есть англоговорящий персонал и меню на иностранном. Хауден заказывает кофейный напиток, уху из лосося и внушительный багет. Время подкрепиться, ведь после обеда еще выходить на лед.

«Когда узнал, что меня включили в состав канадцев на Олимпиаду, пару ночей мучился от бессонницы»

Всего неделю назад вместе с Марком-Андре Граньяни Куинтон вернулся из Пхенчхана в Минск и в тот же день выиграл с «зубрами» домашний матч против рижского «Динамо».

— Да уж, не просто было выходить на площадку сразу после продолжительного перелета. Но мы победили, поэтому эмоции остались самые положительные.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И все же главные переживания спортсмен испытал пару месяцев назад, когда его включили в олимпийскую команду Канады.

— В начале января мой младший брат Бретт выиграл молодежный чемпионат мира. Он оставался на связи с менеджерами национальной команды Канады и раньше меня узнал новость о том, что я поеду на Олимпиаду. Помню, как от него раздался звонок. Конечно, я не подозревал, что Бретт планирует сказать. И тут он выдал: «Ты в составе канадской команды на Игры». Параллельно я увидел вызов от представителя сборной. В итоге три человека оказались на линии одновременно. Что я говорил и как реагировал, уже точно не вспомню, но наверняка был безумно рад.

Куинтон слегка улыбается, вспоминая тот день. Говорит, что Бретт даже не пробовал его разыграть или подшутить, прежде чем преподнести такую фантастическую новость.

— Он сразу выложил всю правду. Мы оба были серьезны, немного шокированы и счастливы. Мечта, которой живут все канадские мальчишки, наконец сбылась для одного из братьев Хауденов, — отмечает динамовец.

После звонка из Канады Куинтон созвонился с Марком-Андре Граньяни, который тоже пополнил состав «кленовых листьев».

— В тот вечер мы с Марком решили вместе поужинать. Это был по-настоящему важный день для нас обоих. Никаких пышных празднований — просто ели, разговаривали и были очень взволнованы. Чуть позже узнали, что Юнас Энрот будет защищать в Пхенчхане ворота сборной Швеции. На один повод для радости стало больше. Когда наступила олимпийская пауза и перерыв в регулярном чемпионате, я полностью сосредоточился на Играх и вот тогда хорошенько осознал, как это значимо и ответственно. Пару ночей даже мучился от бессонницы, — признается хоккеист.



Источник: инстаграм Куинтона Хаудена

Отвечая на вопрос, понимает ли, почему именно его выбрали в числе других нападающих сборной, динамовец откровенно говорит:

— Я откликался на все вызовы сборной Канады в течение года. Честно говоря, по ходу сезона у меня было лишь несколько выходных — все паузы в КХЛ я проводил в кэмпах нацкоманды. Старался проявить себя и доказать, что готов играть на высоком уровне. Еще летом, подписав контракт с «зубрами», я держал в уме, что игроки НХЛ не смогут принять участия в Играх. Шансы парней из КХЛ и других лиг возрастали.

«Кто круче — Овечкин или Кросби? Я за Сида, ведь он канадец»

Нападающий «кленовых» объясняет, что каждый юный хоккеист за океаном хочет пробиться в НХЛ, но цель номер один — это Олимпийские игры.

— Это особенные чувства, которые удается пережить далеко не всем. Точно навсегда запомню церемонию открытия Игр в Корее, как шел с другими канадскими атлетами, наслаждаясь неповторимой атмосферой. Олимпиада — это самая большая мировая арена, на которой ты можешь представить родную страну. С другой стороны, затрудняюсь сказать, о чем больше мечтал в подростковом возрасте: отобраться на Игры или выиграть Кубок Стэнли. Наверное, любой профессиональный хоккеист хочет попасть в «тройной золотой клуб».



Источник: инстаграм Куинтона Хаудена

Куинтон рассказывает, что все привыкли ждать от канадцев фантастической игры и космического мастерства. Стало ли это дополнительным давлением? Скорее, нет. Игроки чувствовали не прессинг, а мотивацию, и осознавали, как нужно себя проявить.

— Вспомните хотя бы, как невероятно сыграла канадская сборная в Сочи. В том золотом составе были такие парни, как Сидни Кросби, Кори Перри, Кэри Прайс… Конечно, в этом году мы тоже мечтали о золоте. У канадцев в хоккее всегда одна цель — победа.

Но на пути к виктории североамериканцы споткнулись о мощную немецкую машину. Еще пару лет назад казалось, что это сочетание применимо только к футбольной сборной Германии. В Пхенчхане немецкая команда, укомплектованная сплошь из хоккеистов внутреннего чемпионата, показала, как круто она может дать бой канадцам и россиянам.

— После поражения от немцев в раздевалке была довольно грустная картина. Мы были очень разочарованы. Но точно не из-за того, что проиграли именно немцам, хотя на бумаге являлись фаворитами. Проигрывать любому сопернику очень неприятно. А сборная Германии — крутая и сильная команда, — подчеркивает канадец. — Хоккей такая игра, в которой нет фаворитов и заведомо проигравших. Ты выходишь на лед и получаешь шанс на победу. Я никогда не делю оппонентов на сильных и слабых. Однозначно не считал постыдным проиграть «темной лошадке».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В итоге на Олимпиаде канадцы взяли бронзу, немцы в очень упорной борьбе отдали золото сборной России и довольствовались серебром.

— Я не смотрел олимпийский финал — как раз собирал вещи и готовился к возвращению в Минск. Следил за ходом матча по онлайну на телефоне. Напряженная игра, что и говорить. Но русские оказались сильнее.

В постсоветских странах со времен Суперсерии 1972 года хоккейные фаны традиционно ждут противостояний Канады и России. Хауден признается, что немного слышал о принципиальных матчах между этими сборными, но в Канаде нет особого отношения к подобным встречам. Там игры с вывеской «Россия — Канада» не считают дерби.

— Мы одинаково относимся ко всем соперникам. Почему в России и Беларуси такие матчи называют принципиальными битвами? Хм, наверное, когда встречаются сильные команды, хоккей получается более интересным.

Куинтон говорит, что многие российские хоккеисты, играющие в НХЛ, являются за океаном суперзвездами.

— Кто главная российская знаменитость в Северной Америке? Сложный вопрос. Бесспорно, в этот список входят Овечкин, Малкин… Хотите спросить, кто круче — Овечкин или Кросби? — улыбается канадец. — Они совершенно разные игроки. Кросби — плеймейкер, хоккеист, который отдает невероятные пасы. Овечкин чаще забивает сам, чем начинает игровые комбинации. Но если обязательно надо сделать выбор, то я за Сида — все-таки он канадец, — смеется 21-й номер динамовцев.

«Минск — уютная столица, а вот в Москве, как и в Торонто, жизнь кипит круглосуточно»

На Олимпиаде в Корее Куинтона поддерживала семья — родители и жена Кассандра. Они виделись только на арене и проводили вместе пару десятков минут.

— Я мог выезжать из олимпийской деревни только на тренировки, игры или посмотреть соревнования по другим видам спорта. Выбрался на сноуборд и керлинг. А семья не могла прийти ко мне в гости — вход в деревню для олимпийцев осуществлялся строго по аккредитациям. Но Кассандра и родители здорово провели время и посмотрели страну как туристы, — поясняет Хауден.



Куинтон и Кассандра Хаудены. Источник: инстаграм Куинтона Хаудена

Для них с женой этот сезон стал по-настоящему богатым на новые впечатления. Помимо Олимпиады, Хаудены столкнулись с первым столь далеким переездом. До прилета в Минск Куинтон ни разу не был в европейских странах. Говорит, белорусская столица — хороший стартовый пункт для знакомства со Старым Светом.

— Многое отличается, но в то же время адаптироваться оказалось несложно. Минск хоть и столица, но довольно уютная, неспешная. Другое дело — Москва. Этот город похож на Торонто, где жизнь кипит круглосуточно. Я бы сравнил Минск со средним канадским городом. Здесь не бывает слишком шумно, что мне очень нравится.

Канадец приспособился к белорусским магазинам, научился выбирать в ресторанных меню понятные и вкусные блюда.

— Конечно, предпочтения канадцев и белорусов в еде немного отличаются. Да и некоторые продукты оказываются другими на вкус. Например, коричневый сахар в Канаде совсем не такой, ха-ха. Мелочь, но я заметил. А еще в белорусские блюда часто добавляют соус песто и жареные на масле продукты, — говорит Куинтон.

«Скилле фанат Америки. На Играх он однозначно болел не за нас, а за „звездно-полосатых“»

Он признается, что обожает вкусно поесть и пробовать новые кухни.

— Да, пожалуй, вкусная еда — эта моя слабость. Раскрыть секреты других легионеров? — улыбается хоккеист. — Джастин Фонтейн самый настоящий соня, он может спать часами напролет. Юнасу нравится гонять на велосипеде, Марк-Андре совсем не любит готовить, Чарли фанат кофе, а Джек Скилле — Америки. Я не знаю, как объяснить невероятный патриотизм Джека — он обожает все американское. Наверное, он немного расстроился, что не отобрался в состав сборной США на Игры, но этот парень однозначно болел не за нас, а за «звездно-полосатых».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Куинтон смотрит на часы. Самое время приняться за сытный бранч, после которого — встреча с командой на арене. Канадец спокоен и доволен происходящим:

— Это был отличный год в Минске. Единственный белорусский в моей карьере или нет, станет ясно немного позже. А в ближайшие недели есть время отдохнуть и встретиться на родине с близкими друзьями. Жду, когда все вместе соберемся у меня дома и сыграем в карты. Пора собирать чемоданы.