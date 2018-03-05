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забег по сугробам на Минском море. "К снегу по колено жизнь меня не готовила!"

05.03.2018 13:56 — Разное | Tut.by  
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На Минском море 4 марта прошел забег из серии «Жук-трейл». GO.TUT.BY посмотрел, как выглядели от 7 до 21 км по снегу в инстаграмах участников.

— Трейл — это забег по пересеченной местности, — объясняли организаторы, Федерация приключенческих гонок. — Узкие тропинки вдоль берега Минского моря, насыпь через болота, песчаный карьер, сосновые леса, и все это без асфальта. А еще в зависимости от погоды может быть снежно, или грязно, или льдисто, или мокро.

4 марта оказалось очень, очень снежно:

— Это боль, страдание и маленький ад, — делились участники забега.

— К снегу по колено жизнь меня не подготовила, — добавляли другие бегуны.

Но все-таки остались довольны мероприятием.


Фото: www.instagram.com/julka_julek

Фото: www.instagram.com/ngfitway

Фото: www.instagram.com/igorby888

Фото: www.instagram.com/igorby888

www.instagram.com/notm

Фото: www.instagram.com/prozorovski

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На Минском море 4 марта прошел забег из серии "Жук-трейл". GO.TUT.BY посмотрел, как выглядели от 7 до 21 км по снегу в инстаграмах участников.

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