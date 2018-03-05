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забег по сугробам на Минском море. "К снегу по колено жизнь меня не готовила!"
На Минском море 4 марта прошел забег из серии «Жук-трейл». GO.TUT.BY посмотрел, как выглядели от 7 до 21 км по снегу в инстаграмах участников.
— Трейл — это забег по пересеченной местности, —
4 марта оказалось очень, очень снежно:
— Это боль, страдание и маленький ад, —
— К снегу по колено жизнь меня не подготовила, —
Но все-таки остались довольны мероприятием.
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На Минском море 4 марта прошел забег из серии "Жук-трейл". GO.TUT.BY посмотрел, как выглядели от 7 до 21 км по снегу в инстаграмах участников.
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