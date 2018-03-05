На Минском море 4 марта прошел забег из серии «Жук-трейл». GO.TUT.BY посмотрел, как выглядели от 7 до 21 км по снегу в инстаграмах участников.

Публикация от Sergey Rachkovskiy Массажист (@trail_rachkovskiy) Мар 4, 2018 в 4:11 PST

— Трейл — это забег по пересеченной местности, — объясняли организаторы, Федерация приключенческих гонок. — Узкие тропинки вдоль берега Минского моря, насыпь через болота, песчаный карьер, сосновые леса, и все это без асфальта. А еще в зависимости от погоды может быть снежно, или грязно, или льдисто, или мокро.

4 марта оказалось очень, очень снежно:

— Это боль, страдание и маленький ад, — делились участники забега.

— К снегу по колено жизнь меня не подготовила, — добавляли другие бегуны.

Но все-таки остались довольны мероприятием.



Фото: www.instagram.com/julka_julek



Фото: www.instagram.com/ngfitway



Фото: www.instagram.com/igorby888



Фото: www.instagram.com/igorby888



www.instagram.com/notm



Фото: www.instagram.com/prozorovski