«Да не помогает мне это лекарство, доктор!», — жалуется в сердцах пациент. Но претензии по поводу эффективности и качества препарата нередко не имеют оснований — лечение не дает результата из-за того, что лекарство принимают неправильно. Руководитель Минского городского центра лекарственной патологии Михаил Кевра рассказал GO.TUT.BY о том, что мы делаем не так, когда пьем таблетки и микстуры, — и чем это чревато.

Слушаемся родственников и знакомых Профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ Михаил Кевра. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY Большинство белорусов Михаил Кевра причисляет к легко внушаемым пациентам. Они, по его мнению, склонны воспринимать слова квалифицированного доктора куда критичнее, чем житейские советы родственников, знакомых и даже случайных людей. — Это по-нашему — отказаться купить рекомендованный лечащим врачом безрецептурный препарат только потому, что стоявшая рядом в очереди в аптеку «какая-то интеллигентная женщина» сказала, что препарат ей лично не помог, — говорит профессор. — Или потребовать от специалиста выписать другое рецептурное средство, потому что перед кабинетом кто-то из ожидающих спрогнозировал: от того, что вы принимаете сейчас, непременно выпадут все волосы. Профессор Кевра приводит печальный случай из своей практики. Терапевтическая палата, где лежали больные с разной патологией. Страдавший язвой желудка мужчина убедил других больных, что «все лекарства вредно действуют на сердце». Лежавший на соседней койке учитель из провинции, у которого была тяжелая форма ревматизма (системное заболевание, поражающие сердце и суставы), очень впечатлился услышанным. Настолько, что почти все таблетки, которые ему выдавали (в том числе дорогостоящие гормоны) украдкой спускал в унитаз. Когда педагогу стало совсем плохо, он сам признался доктору, что многие назначенные ему препараты не принимал. А при его патологии лекарства были единственным условием сохранения жизни… При этом инициатор отказа от лекарств не пострадал от своей идеи: при щадящей диете язва способна рубцеваться самопроизвольно.

Не допиваем курс до конца Есть лекарственные средства, которые можно принимать однократно, время от времени — то есть по мере появления симптомов заболевания. Это в первую очередь касается обезболивающих, спазмолитиков, слабительных. А есть лекарственные средства, предназначенные для курсовой терапии — антибиотики, антиретровирусные средства (при ВИЧ), препараты для лечения туберкулеза и психических расстройств, — и их важно принимать, что называется, «от и до». Что касается антибиотиков, то некоторые больные самостоятельно прекращают ими лечиться, потому что чувствуют себя лучше. Не уничтоженный окончательно возбудитель делается устойчивее к лекарственным средствам. Как следствие, острый воспалительный процесс может повлечь осложнения, перейти в хроническую форму. Причина, по которой пациенты бросают пить антидепрессанты и некоторые другие препараты, назначаемые при депрессии и иных психических расстройствах, совсем иная. Спустя четыре-пять дней с начала приема больной ждет улучшения, но увы! Ощутимые изменения от воздействия таких препаратов появляются по мере накопления в организме определенной концентрации действующего вещества. То есть улучшение приходит спустя две-три недели после начала курса.

Разрушаем целостность капсул и дробим таблетки, для этого не предназначенные Большинство лекарственных препаратов всасываются в кишечнике. Чтобы они туда попали «целыми и невредимыми», их покрывают специальной защитной оболочкой или помещают в капсулы, которые разрушаются только под воздействием ферментов кишечника. Ведь в основном лекарства имеют щелочную реакцию, а в верхних отделах пищеварительного тракта среда кислая. При «встрече» желудочного сока и чистого лекарственного вещества происходит такой же процесс, как при гашении соды с уксусом, — нейтрализация. Препарат теряет свою силу, а слизистая оболочка раздражается. Чтобы исключить взаимное негативное воздействие, существует также запрет запивать лекарства соками, ведь большинство их содержат кислоту. По этой же причине большинство препаратов пьют до еды — когда человек принимает пищу, кислотность в желудке повышается. — Недавно одна пациентка пожаловалась на побочные эффекты лекарства в капсулах, — рассказывает специалист. — Язык у нее обложило налетом, воспалился желудок. Долго не мог понять, в чем причина, пока женщина случайно в разговоре не назвала капсулы «ампулками». Выяснилось, что защитную капсулу она приняла за «ненужную» упаковку лекарства, и при каждом приеме разламывала ее и высыпала порошкообразное содержимое себе в рот. Профессор подчеркивает: если на таблетке нет специальной выемки, предназначенной для деления ее на части, значит ни разрезать ножом, ни разламывать, ни раскусывать ее нельзя. Совет особенно актуален для лекарств, выпускаемых в форме драже. Они, как правило, состоят из нескольких слоев, рассчитанных на последовательное высвобождение лекарственных веществ в разных отделах пищеварительного тракта, а сверху покрыты защитной оболочкой. Что произойдет, если такие драже разрезать ножом? В лучшем случае лекарство будет иметь эффект пустышки, в худшем получите гастрит или энтерит.

Проглатываем то, что надо рассасывать, и наоборот Если средства, которые предназначены для рассасывания, проглатывать, и наоборот, эффект от лечения будет снижен, если не анулирован. Проглоченные лекарства обычно действуют не сразу — требуется время на растворение и всасывание препарата. Поэтому некоторые сердечные препараты экстренного действия, например, широко известный нитроглицерин, кладут под язык. Всасываясь в слизистой оболочке рта, через мелкие капилляры и сосуды, вещество поступает в верхнюю полую вену, ведущую прямиком в сердце. Кстати, есть одно важнейшее условие приема нитроглицерина, о котором многие не знают — рассасывать его надо строго в положении сидя. Сердцу надо перекачивать меньше крови, большая часть ее объема уходит в ноги. Создается так называемая гиподинамическая разгрузка. Выполнять это условие особенно важно тем, кто впервые принял нитроглицерин. Препарат снижает кровяное давление. У ослабленного человека может закружиться голова, появится резкая слабость в ногах. Так было с пожилым пациентом: он почувствовал боли в сердце, когда одевался в гардеробе. Быстро положил таблетку под язык, но вместо того чтобы присесть на скамейку, направился домой. Спускаясь по лестнице, почувствовал резкую слабость и упал на ступеньки, ударившись головой. Скорая забрала его с обширным кровоизлиянием в мозг.

Злоупотребляем «простыми» лекарствами Простые анальгетики типа анальгина или парацетамола сегодня есть в любой аптечке. Сложно найти человека, который бы не обращался к ним при головной боли или симптомах простуды. Препараты считаются «относительно безвредными», и это вводит в заблуждение некоторых сторонников медикаментозной поддержки: «для надежности» они нередко пьют по две таблетки вместо одной — или тянутся к аптечке, когда для улучшения самочувствия достаточно выспаться. При злоупотреблении обезболивающие препараты, содержащие анальгин, угнетают процессы кроветворения. Для одной пожилой минчанки любовь к анальгину закончилась стационаром. Попала она туда с воспалением легких, но анализы показали, что уровень лейкоцитов в крови, отвечающих за сопротивление инфекциям, у нее был в три раза ниже нормы. Врачи сразу догадались, что это вызвано поступлением в организм химических веществ, подавляющих выработку кровяных клеток. Потребовалось переливание крови. Парацетамол часто используют для снятия головной боли при похмелье. С этой задачей препарат справляется прекрасно. Но вместе с алкоголем это настоящая гремучая смесь — в организме образуются очень токсичные продукты обмена веществ, повреждающие печень. Чем чаще человек обращается к парацетамолу при похмелье, тем быстрее у него разовьется гепатит. Еще одно широко используемое лекарство, которым нередко злоупотребляют, — слабительные. По убеждению профессора, обращаться к ним надо только, когда все меры по урегулированию питания приняты: человек ел свеклу, тушеную капусту, яблоки и другие продукты, сделал, в конце концов, клизму. Дело в том, что к слабительным быстро развивается привыкание. И не из-за того, что в составе таблетки или суспензии содержится вызывающее зависимость химическое вещество, а простым механизмом: если ослабевшую моторику кишечника постоянно заставлять работать с помощью таблетки, вырабатывается рефлекс. Зачем ленивому органу стараться, если ему всякий раз дают «помощника»?

Пропускаем прием препарата или принимаем две дозы за один присест Распространенная ошибка пациентов — пропустив рекомендованный прием препарата, принять его двойную дозу. По мнению клинического фармаколога, такое допустимо, только если с момента «просрочки» прошло не более часа. Данное правило наиболее актуально при лечении инфекционных заболеваний и гормональных нарушений — в таких случаях важно выдерживать определенную концентрацию действующего вещества в крови. Особенно опасно совмещение доз, если лекарственные средства относятся к сильнодействующим: так можно запросто вызвать сбой жизненно важных функций. Рассеянным и пребывающим в цейтноте пациентам профессор Кевра рекомендует приобретать лекарства, упакованные в специальные недельные блистеры или заранее раскладывать препараты в таблетницы: опустевшая ячейка поможет вспомнить, когда последний раз вы приняли препарат.