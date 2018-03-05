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Сборная Беларуси вошла в топ-10 медального зачета ЧМ по велотреку в Нидерландах
Сборная Беларуси вошла в десятку сильнейших медального зачета чемпионата мира по велотреку, который завершился в голландском Апелдорне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Высокую, восьмую, позицию в классификации обеспечила белорусам
Всего на мировом форуме велосипедистов в Нидерландах выступили 12 белорусских спортсменов (восемь мужчин и четыре женщины).
Победителем медального зачета стала сборная Нидерландов (5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды). Второе место заняла команда Германии (4+0+2), на третьей позиции расположились представители Великобритании (2+3+1).
Всего на чемпионате было разыграно 20 комплектов наград. Следующий чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в 2019 году в польском Прушкове.
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Всего на мировом форуме велосипедистов в Нидерландах выступили 12 белорусских спортсменов (восемь мужчин и четыре женщины).
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