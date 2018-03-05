Сборная Беларуси вошла в топ-10 медального зачета ЧМ по велотреку в Нидерландах

Сборная Беларуси вошла в десятку сильнейших медального зачета чемпионата мира по велотреку, который завершился в голландском Апелдорне, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Евгений Королек. Фото: minskcyclingclub.by

Высокую, восьмую, позицию в классификации обеспечила белорусам золотая награда Евгения Королька в гонке скрэтч.

Всего на мировом форуме велосипедистов в Нидерландах выступили 12 белорусских спортсменов (восемь мужчин и четыре женщины).

Победителем медального зачета стала сборная Нидерландов (5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды). Второе место заняла команда Германии (4+0+2), на третьей позиции расположились представители Великобритании (2+3+1).

Всего на чемпионате было разыграно 20 комплектов наград. Следующий чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в 2019 году в польском Прушкове.