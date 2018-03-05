В парламенте Британии обвинили самого титулованного олимпийца страны в допинговом обмане

Парламент Великобритании обвинил велогонщика Брэдли Уиггинса и команду Sky в мошенничестве. Согласно этому обвинению, Уиггинс использовал терапевтические исключения не в медицинских целях, а ради улучшения результатов.



Брэдли Уиггинс. Фото: Reuters

Комитет по культуре, медиа и спорту в своем докладе уточнил, что Уиггинс не нарушил антидопинговые правила, однако «пересек этическую черту». В отчете указывается, что Уиггинс, самый титулованный спортсмен Великобритании, использовал противовоспалительный препарат триамцинолон не для лечения, а для улучшения своих результатов перед «Тур де Франс» 2012 года. Ту гонку Уиггинс выиграл.

— Лекарства были использованы командой Sky и Уиггинсом по правилам WADA, однако не только в медицинских целях, но для улучшения результатов гонщиков, — говорится в докладе, который цитирует BBC.

По правилам WADA, препарат триамцинолон можно употреблять во внесоревновательный период, однако во время соревнований он запрещен. Использовать во время соревнований этот препарат могут только те, у кого есть терапевтическое исключение. Уиггинс такое исключение получил, однако, по мнению комитета британского парламента, злоупотребил этим разрешением.

Уиггинс получил терапевтическое исключение и разрешение на употребление кортикостероида перед «Тур де Франс» в 2011 и 2012 годах, а также перед «Джиро д’Италиа» в 2013 году.

Бывший тренер команды Sky, а также сборной Великобритании Шейн Саттон подтвердил, что Уиггинс использовал препарат в целях улучшения результатов.

— То, что сделал Брэд, было неэтичным, но правил он не нарушил, — сказал Уиггинс.

Уиггинс, по данным комитета, не нуждался в триамцинолоне, однако получил терапевтическое исключение, сославшись на аллергию. Комитет пришел к выводу, что система терапевтических исключений WADA дает возможность для злоупотреблений со стороны спортсменов.

Уиггинс — самый титулованный британский спортсмен. Он пять раз побеждал на Олимпиадах (четыре раза на треке и один раз в шоссейных гонках), стал семикратным чемпионом в гонках на треке, победил в чемпионате мира по шоссейным гонкам и выиграл «Тур де Франс». Он является самым титулованным британским спортсменом в истории по количеству олимпийских медалей — помимо пяти золотых медалей, он также выиграл серебро и две бронзы.