Президент произвел кадровые перестановки: всего 20 назначений

Александр Лукашенко в понедельник произвел кадровые перестановки: назначил нового министра спорта и туризма, руководителей «Беларусьфильм» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба», замглавы Верховного суда, а также 11 новых председателей райисполкомов.

Об этом сообщает 5 марта пресс-служба президента.

На пост министра спорта и туризма назначен Сергей Ковальчук, директором Департамента по туризму Минспорта и туризма стал Андрей Молчан.

Должность зампредседателя Верховного суда будет занимать Ирий Кобец.

Президент также дал согласие на назначение:

Генеральным директором РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» – Владимира Карачевского;

Генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – Олега Борисенко;

Заместителем председателя Брестского облисполкома – Вадима Ольшевского;

Заместителем председателя Могилевского облисполкома – Руслана Пархамовича;

Членом Минского облисполкома – Александра Ковальчука;

Членом Могилевского облисполкома – Игоря Щербачени.

Кадровые назначения в райисполкомах

На пост председателя Житковичского райисполкома назначен Виктор Атливанов;

Калинковичского райисполкома – Павел Силивончик;

Наровлянского райисполкома – Сергей Гвоздь;

Зельвенского райисполкома – Денис Ольшевский;

Слонимского райисполкома – Геннадий Хомич;

Минского райисполкома – Иван Крупко;

Несвижского райисполкома – Геннадий Соловей;

Клецкого райисполкома – Александр Ломской;

Крупского райисполкома – Анатолий Козел;

Глусского райисполкома – Степан Чечуха;

Дрибинского райисполкома – Дмитрий Готовчик.