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Президент произвел кадровые перестановки: всего 20 назначений
Александр Лукашенко в понедельник произвел кадровые перестановки: назначил нового министра спорта и туризма, руководителей «Беларусьфильм» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба», замглавы Верховного суда, а также 11 новых председателей райисполкомов.
Об этом сообщает 5 марта
На пост министра спорта и туризма назначен Сергей Ковальчук, директором Департамента по туризму Минспорта и туризма стал Андрей Молчан.
Должность зампредседателя Верховного суда будет занимать Ирий Кобец.
Президент также дал согласие на назначение:
Генеральным директором РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» – Владимира Карачевского;
Генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – Олега Борисенко;
Заместителем председателя Брестского облисполкома – Вадима Ольшевского;
Заместителем председателя Могилевского облисполкома – Руслана Пархамовича;
Членом Минского облисполкома – Александра Ковальчука;
Членом Могилевского облисполкома – Игоря Щербачени.
Кадровые назначения в райисполкомах
На пост председателя Житковичского райисполкома назначен Виктор Атливанов;
Калинковичского райисполкома – Павел Силивончик;
Наровлянского райисполкома – Сергей Гвоздь;
Зельвенского райисполкома – Денис Ольшевский;
Слонимского райисполкома – Геннадий Хомич;
Минского райисполкома – Иван Крупко;
Несвижского райисполкома – Геннадий Соловей;
Клецкого райисполкома – Александр Ломской;
Крупского райисполкома – Анатолий Козел;
Глусского райисполкома – Степан Чечуха;
Дрибинского райисполкома – Дмитрий Готовчик.
Напомним, 15 февраля были
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Александр Лукашенко в понедельник произвел кадровые перестановки: назначил нового министра спорта и туризма, руководителей «Беларусьфильм» и ОАО...
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