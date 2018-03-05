Как выглядят дома, о которых говорил министр: где метр стоит меньше зарплаты

Недавно министр архитектуры и строительства Анатолий Черный рассказал , что средняя цена квадратного метра жилья, построенного с господдержкой — ниже, чем средняя зарплата по стране. REALTY.TUT.BY изучил, о каких домах идет речь.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в четвертом квартале прошлого года составила 891,5 рубля, средняя цена квадратного метра жилья, построенного с господдержкой — 856 рублей.

Как выводятся средние цифры стоимости «квадрата»? С учетом цен в регионах. Строят ведь не только в Минске. Например, в Гомеле — там цена метра для очередников, которым полагается помощь государства, в домах, стартовавших в 2017-м, была около 660 рублей .

«Граждане по направлениям администраций районов города могут вступить в долевое строительство и на 15 лет получить кредит в „Беларусбанке“ под 9,5% годовых, что существенно ниже кредитов, предлагаемых другими банками. Многодетные семьи смогут взять кредитные средства в размере 95% от стоимости квартиры, другие граждане — 75%», — объясняла « Гомельской правде » заместитель начальника отдела строительства Гомельского горисполкома Екатерина Жевнова.



Фото: Гомельский ДСК

В Гродно для нуждающихся строит ОАО «Гродножилстрой». Стоимость 1 квадратного метра с господдержкой — 624,3 рубля.



Дома Гродножилстроя

В комплексе «Колбасино» цена была еще ниже — 615 рублей.

Могилевский ДСК возвел 10-этажный жилой дом по ул. Красного Флота, 6А. Цена квадратного метра для строящихся с господдержкой там была 691 рубль.



На коммерческих началах в областных центрах госзастройщики предлагают строится по цене 800−1220 рублей за квадратный метр. Чем ближе к центру города — тем выше цена.

Мозырский ДСК относится к образцовым по соотношению цена/качество. Он и сейчас продает жилье для всех (а не только нуждающихся) — по цене от 750 рублей за квадратный метр.



Фото: Жыццё Палесся

Общереспубликанскую картину привлекательности цен корректирует Минск. Тут строится в домах, возводимых для очередников, в последние годы предлагают с ценой квадратного метра в 860−1600 рублей.



