Подразделение Mercedes-AMG наращивает мощь — в буквальном смысле. Наряду с обновленной версией стандартного C-класса Mercedes пожалует в Женеву с посвежевшей «заряженной» моделью AMG C 43, которая в фирменной иерархии стоит на ступеньку ниже топовой AMG C 63.





Внешность «сорок третьего» изменилась в мелочах — это новые бамперы, радиаторная решетка с двумя горизонтальными планками вместо одной, квартет круглых выхлопных патрубков и новый окрашенный в цвет кузова «хвостик» спойлера на багажной двери.





А самое главное — это возросшая мощность трехлитрового битурбо-V6 под капотом: после модернизации он развивает 390 лошадиных сил, на 25 сил больше, чем раньше. Крутящий момент остался при прежних 520 Нм, но пик теперь доступен в более широком диапазоне оборотов (между 2500 и 5000 об/мин).

Работает «шестерка» в комбинации с 9-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с «заднеприводной» настройкой. На бумаге динамика AMG C 43 не изменилась: на размен первой «сотни» седан тратит 4,7 секунды (универсал на 0,1 секунды медленнее), максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.





Главное новшество в салоне AMG C 43 — 12,3-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели, знакомой по старшим моделям, которая, впрочем, по-прежнему установлена за «полуколодцами». Появился новый руль, а вот «планшет» мультимедиа-системы остался на прежнем месте.

Вслед за седаном и универсалом AMG C 43 обновление в скором времени затронет аналогичные модификации купе и кабриолета C-класса.