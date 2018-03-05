﻿ Mercedes добавил мощности седану и универсалу AMG C 43. Теперь почти 400 "сил". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mercedes добавил мощности седану и универсалу AMG C 43. Теперь почти 400 "сил"

05.03.2018 15:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подразделение Mercedes-AMG наращивает мощь — в буквальном смысле. Наряду с обновленной версией стандартного C-класса Mercedes пожалует в Женеву с посвежевшей «заряженной» моделью AMG C 43, которая в фирменной иерархии стоит на ступеньку ниже топовой AMG C 63.


Внешность «сорок третьего» изменилась в мелочах — это новые бамперы, радиаторная решетка с двумя горизонтальными планками вместо одной, квартет круглых выхлопных патрубков и новый окрашенный в цвет кузова «хвостик» спойлера на багажной двери.


А самое главное — это возросшая мощность трехлитрового битурбо-V6 под капотом: после модернизации он развивает 390 лошадиных сил, на 25 сил больше, чем раньше. Крутящий момент остался при прежних 520 Нм, но пик теперь доступен в более широком диапазоне оборотов (между 2500 и 5000 об/мин).

Работает «шестерка» в комбинации с 9-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с «заднеприводной» настройкой. На бумаге динамика AMG C 43 не изменилась: на размен первой «сотни» седан тратит 4,7 секунды (универсал на 0,1 секунды медленнее), максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.


Главное новшество в салоне AMG C 43 — 12,3-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели, знакомой по старшим моделям, которая, впрочем, по-прежнему установлена за «полуколодцами». Появился новый руль, а вот «планшет» мультимедиа-системы остался на прежнем месте.

Вслед за седаном и универсалом AMG C 43 обновление в скором времени затронет аналогичные модификации купе и кабриолета C-класса.

 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Mercedes-Benz AMG C43 подвергли модернизации, главным итогом которй стала прибавка в мощности на 25 "лошадок". Теперь под капотом седана и универсала работают 390 лошадиных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Театр с закрытыми глазами: в Беларуси впервые поставят атмосферный спектакль для детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика