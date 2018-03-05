Россельхознадзор отложил введение запрета на импорт молока из Беларуси до 15 марта





Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ввела запрет на поставки молочного сырья из Беларуси с 15 марта.

Соответствующая информация размещена на сайте Россельхознадзора. Временные ограничения на поставки на территорию России с Беларуси вводятся на следующую продукцию:

- молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом;

- молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;

- сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая;

- концентрат сывороточного и молочного белка.

Партии уже поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Беларусь.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор объявил о намерении временно ограничить с 26 февраля поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья из-за "поступления небезопасной молочной продукции". Однако 26 февраля введение ограничений было перенесено на 6 марта в связи с "техническими причинами".