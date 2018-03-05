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Россельхознадзор отложил введение запрета на импорт молока из Беларуси до 15 марта
05.03.2018 15:20 — Разное | Ежедневник
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ввела запрет на поставки молочного сырья из Беларуси с 15 марта.
Соответствующая информация размещена на сайте Россельхознадзора. Временные ограничения на поставки на территорию России с Беларуси вводятся на следующую продукцию:
- молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом;
- молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;
- сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая;
- концентрат сывороточного и молочного белка.
Партии уже поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Беларусь.
Как сообщалось ранее,
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ввела запрет на поставки молочного сырья из Беларуси с 15 марта.
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