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В США полная спорткаров фура врезалась в мост
В США грузовик, перевозивший несколько частных спорткаров марок Porsche, Maserati и Bentley, попал в аварию, врезавшись в мост. Об этом сообщает
В полицейском отчете указано, что фура перевозила автомобили из Флориды в Делавэр. Водитель грузовика подумал, что сможет проехать под мостом на пути следования, но оказался неправ.
В результате столкновения с объектом дорожной инфраструктуры пострадал специальный прицеп, оснащенный климатической установкой, а также находившиеся в нем автомобили. Из-за инцидента движение на трассе было заблокировано примерно на девять часов.
Мост не пострадал.
Водителю были предъявлены обвинения в невнимательном вождении. Стоимость нанесенного им ущерба не называется.
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Грузовик перевозил несколько частных спорткаров марок Porsche, Maserati и Bentley. Из-за инцидента движение на трассе было заблокировано примерно на девять часов.
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