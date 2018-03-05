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В США полная спорткаров фура врезалась в мост

05.03.2018 15:17 — Разное | Tut.by  
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В США грузовик, перевозивший несколько частных спорткаров марок Porsche, Maserati и Bentley, попал в аварию, врезавшись в мост. Об этом сообщает Delaware Online.


В полицейском отчете указано, что фура перевозила автомобили из Флориды в Делавэр. Водитель грузовика подумал, что сможет проехать под мостом на пути следования, но оказался неправ.

В результате столкновения с объектом дорожной инфраструктуры пострадал специальный прицеп, оснащенный климатической установкой, а также находившиеся в нем автомобили. Из-за инцидента движение на трассе было заблокировано примерно на девять часов.

Мост не пострадал.

Водителю были предъявлены обвинения в невнимательном вождении. Стоимость нанесенного им ущерба не называется.

 
 
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Грузовик перевозил несколько частных спорткаров марок Porsche, Maserati и Bentley. Из-за инцидента движение на трассе было заблокировано примерно на девять часов.

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