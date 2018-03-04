Когда золотая пора только начинается

Дарья НИКОНЧУК. Фото Кристины СЕМЕНЮК.

Чтобы стать студентом БГУ, Артём Мороз успешно прошёл испытания вступительной кампании и уехал за 330 километров от родных Озят. Из 400 возможных набрал 387 баллов и без репетиторов поступил на факультет прикладной математики и информатики. Позади не только волнения, но и полгода учёбы в столице. Артём на отлично сдал первую сессию и привык к ритму большого города, а ещё нашёл друзей. В один из приездов домой студент рассказал о своей непростой и увлекательной дороге к знаниям.

Первые шаги

В два года Артём уже знал все буквы, а в три начал читать. С третьего класса стал принимать участие в олимпиадах по русскому языку. Школу очень любил, да и учёба давалась легко, а вот путь к знаниям был непростой. Учился в Старосельской школе, куда вместе с мамой добирался четыре километра сперва пешком, а после на велосипеде, пока не появилась машина. Елена Васильевна работала там завучем, теперь она директор школы.

– Мама привила мне любовь к знаниям, старательность в учёбе, ответственность к каждому делу, – признаётся Артём. – Она историк, у меня же всегда лежала душа к точным наукам. Я всерьёз хотел стать учителем, чтобы продолжить дело бабушки и мамы, но тяга к программированию взяла верх. В старших классах стал больше внимания уделять математике, не раз отправлялся на олимпиады в Минск. Среди школьников Беларуси их проводили на базе механико-математического факультета и прикладной математики и информатики БГУ. Там ближе познакомился с вузом, встретил единомышленников, увидел свои недочёты, которые твёрдо решил исправить.

Хочу быть студентом БГУ!

После девятого класса Артём попрощался с родной школой и любимыми учителями. С особым трепетом вспоминаются уроки Татьяны Владимировны Ляшук, Людмилы Васильевны Коржук и Марии Васильевны Ящук, которые и сейчас интересуются успехами своего бывшего ученика. Учёбу продолжил в городском лицее в Жабинке, выбрав экономический профиль. Пришлось жить почти за 20 километров от дома и становиться более самостоятельным.

– Я легко влился в новый коллектив, нашёл общий язык с педагогами, – рассказывает Артём. – Многому научила учитель математики Нина Захаровна Старицкая, которая стала для меня старшим другом и мудрым советчиком. Нравились занятия русского языка и литературы с Екатериной Фёдоровной Мисиюк. Бесценные жизненные знания получил от нашего воспитателя Ирины Александровны Зотовой. Помню её слова: в любой ситуации нужно оставаться человеком, достойно выглядеть и с каждым днём становиться лучше.

Свободное время Артём проводил за книгами – решал любимую математику. При выборе факультета в вузе посмотрел, где её будет больше всего, туда и повёз документы в первый день их подачи. Остановился на ФПМИ БГУ, квалификация – информатик, специалист по разработке программного обеспечения. В списке зачисленных был вторым, набрав на ЦТ в сумме с аттестатом 387 баллов. Русский язык – 94, физика – 96, математика – 97. Самокритичный парень всё равно расстроился: очень хотел «сотню» по математике. Несмотря на это, мечта Артёма сбылась, и первокурсник переступил порог столичной альма-матер.

«Сессия – ещё одни каникулы»

Ещё летом перед началом учёбы в университете Артём приступил к изучению литературы по программированию и, конечно, успел прорешать множество задач. Парень замечает, что каждый свой день старается наполнить новыми знаниями и открытиями. Сейчас очень рад, что это помогают делать университет и его преподаватели.

– Пролетело полгода учёбы, сдана первая сессия, поэтому могу уверенно заявить, что я не разочаровался в своём выборе, – говорит собеседник. – В программе много математики и программирования – этого мне и хотелось. Чувствуется поддержка преподавателей, помогаем друг другу в группе. В моей учатся 22 человека, среди них всего шесть девчонок. Домой приезжаю раз в месяц, потому что даже в выходные с удовольствием выполняю задания по учёбе. В первом семестре было семь зачётов и пять экзаменов. Для меня сессия – это ещё одни каникулы. На пары ходить не нужно, только сиди и готовься к экзаменам – красота!

Свою первую сессию Артём завершил со средним баллом 9,4. А наивысшую оценку – десятку – он получил по таким сложным дисциплинам, как программирование, математический анализ и аналитическая геометрия. По мнению Артёма, он добросовестно трудился в семестре, ответственно подходил к каждому заданию, бывало, очень поздно ложился.

Эх, студенчество – золотая пора…

За это время Артём успел познакомиться со столицей. Во многом помогают вечерние пробежки, на которые студент отправляется с новыми друзьями. Одним из самых запоминающихся событий для студента стал матч между футбольными командами Беларуси и Швеции, на котором он побывал. Надолго останется в памяти и сюрприз, подготовленный новыми знакомыми из Таджикистана.

– Жители этой страны отличаются гостеприимностью и разнообразием национальной кухни, – демонстрирует знания Артём. – В день моего рождения парни из Таджикистана, с которыми подружился в общежитии, приготовили для меня праздничный стол и подарки. Это было неожиданно, приятно и очень вкусно! Я рад, что учёба в столице помогает мне в том числе знакомиться с традициями других народов.

В Минске у Артёма уже появились свои любимые места. По воскресеньям парень старается посещать службы в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа. Этой зимой впервые окунулся в крещенскую прорубь в столице. Богатой на яркие впечатления и интересные мероприятия является факультетская жизнь. Это интеллектуальные поединки и викторины, творческие конкурсы и встречи, знаменитый «Капустник» БГУ и множество других увлекательных событий. У Артёма ещё всё впереди, но уже сейчас он соглашается с тем, что студенчество – золотая пора.