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Есть ли польза в том, чтобы лежать с закрытыми глазами без сна

05.03.2018 16:41 — Разное | Tut.by  
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Проще понять, чем сон полезен для нашего организма, чем объяснить, за счет какой стадии сна эта польза достигается.


Фото: unsplash.com

Если, например, смысл сна в том, что наше бездействие освобождает энергию в организме для решения других задач (скажем, выздоровления от простуды), можно ожидать, что лежание в кровати с закрытыми глазами поможет достичь того же результата.

Но исследователи уверены: важнее то, что сон «перезаряжает» мозг.

— А это возможно только при полноценном сне, — объясняла доктор Киара Сирелли, которая занимается изучением сна в Висконсинском университете.

Просто лежать с закрытыми глазами не совсем бесполезно — это, например, помогает расслабить мышцы. Но семи-девяти часов сна это ни в коей мере не заменит.

Если все-таки не спится, специалисты рекомендуют попробовать такую уловку: минут через двадцать после того, как вы бесцельно пролежали в кровати, встать и заняться чем-то другим. Это должна быть монотонная активность с низким уровнем стресса — не связанная со смартфоном, ноутбуком или телевизором. Важно отвлечься от мыслей: «Почему я не сплю? Я должен спать!» — и, например, читать до тех пор, пока не начнет клонить в сон.

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Проще понять, чем сон полезен для нашего организма, чем объяснить, за счет какой стадии сна эта польза достигается.

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