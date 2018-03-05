|
Есть ли польза в том, чтобы лежать с закрытыми глазами без сна
Проще понять, чем сон полезен для нашего организма, чем объяснить, за счет какой стадии сна эта польза достигается.
Если, например, смысл сна в том, что наше бездействие освобождает энергию в организме для решения других задач (скажем, выздоровления от простуды), можно ожидать, что лежание в кровати с закрытыми глазами поможет достичь того же результата.
Но исследователи уверены: важнее то, что сон «перезаряжает» мозг.
— А это возможно только при полноценном сне, —
Просто лежать с закрытыми глазами не совсем бесполезно — это, например, помогает расслабить мышцы. Но семи-девяти часов сна это ни в коей мере не заменит.
Если все-таки не спится, специалисты
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проще понять, чем сон полезен для нашего организма, чем объяснить, за счет какой стадии сна эта польза достигается.
|
Архив (Разное)
Комментарии