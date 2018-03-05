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Четыре Mercedes и один Geely. Гараж Управделами президента хочет закупить авто на 1,2 млн рублей

05.03.2018 16:55 — Разное | Tut.by  
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Почти 600 тысяч долларов планирует потратить Управление делами президента на пополнение гаража новыми легковыми автомобилями. Среди них есть даже Geely Atlas. Правда, всего один и не в самой дорогой комплектации.


На сайте госзакупок появилась тендерная заявка на покупку сразу нескольких автомобилей для гаража Управления делами президента. Самым дешевым автомобилем в этой компании станет белорусский Geely Atlas (или его аналог), за который планируется выложить не более 55 тысяч рублей. За такие деньги продается автомобиль с передним приводом и АКП в комплектации Luxury.


А вот за Toyota Land Cruser 200 (или его аналог) в администрации готовы выложить 183 тысячи рублей. Немного дороже этой суммы (185 тысяч рублей) стоит автомобиль в комплектации Executive с 4,6-литровым бензиновым двигателем. Можно взять подешевле и попроще — с «дизелем» в комплектации «люкс» за 181 тысячу рублей.


На десерт — четыре Mercedes-Benz. Три седана E-класса и один представительский S-класс. Цены на E-класс начинаются от 34 тысяч евро, но за мощную версию E400 заложен бюджет в 603 тысячи за три автомобиля. Под капотом у такого автомобиля — турбированный V6 мощностью 333 «лошадки», которые разгоняют машину до 100 км/ч за 5,4 секунды.


Mercedes-Benz S560 4Matic Long (или его аналог) собираются приобрести за 323 тысячи рублей. Цены на эту версию начинаются с отметки чуть более 100 тысяч евро, так что в гараж может попасть далеко не базовый вариант автомобиля. S560 оснащается 4-литровым V8 мощностью 470 лошадиных сил, а до «сотни» выстреливает за 4,6 секунды.

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На сайте госзакупок появилась тендерная заявка от автотранспортного государственного учреждения "БЕЛТРАНССПЕЦАВТО" Управления делами Президента Республики...

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