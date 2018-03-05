Четыре Mercedes и один Geely. Гараж Управделами президента хочет закупить авто на 1,2 млн рублей

Почти 600 тысяч долларов планирует потратить Управление делами президента на пополнение гаража новыми легковыми автомобилями. Среди них есть даже Geely Atlas. Правда, всего один и не в самой дорогой комплектации.





На сайте госзакупок появилась тендерная заявка на покупку сразу нескольких автомобилей для гаража Управления делами президента. Самым дешевым автомобилем в этой компании станет белорусский Geely Atlas (или его аналог), за который планируется выложить не более 55 тысяч рублей. За такие деньги продается автомобиль с передним приводом и АКП в комплектации Luxury.





А вот за Toyota Land Cruser 200 (или его аналог) в администрации готовы выложить 183 тысячи рублей. Немного дороже этой суммы (185 тысяч рублей) стоит автомобиль в комплектации Executive с 4,6-литровым бензиновым двигателем. Можно взять подешевле и попроще — с «дизелем» в комплектации «люкс» за 181 тысячу рублей.





На десерт — четыре Mercedes-Benz. Три седана E-класса и один представительский S-класс. Цены на E-класс начинаются от 34 тысяч евро, но за мощную версию E400 заложен бюджет в 603 тысячи за три автомобиля. Под капотом у такого автомобиля — турбированный V6 мощностью 333 «лошадки», которые разгоняют машину до 100 км/ч за 5,4 секунды.





Mercedes-Benz S560 4Matic Long (или его аналог) собираются приобрести за 323 тысячи рублей. Цены на эту версию начинаются с отметки чуть более 100 тысяч евро, так что в гараж может попасть далеко не базовый вариант автомобиля. S560 оснащается 4-литровым V8 мощностью 470 лошадиных сил, а до «сотни» выстреливает за 4,6 секунды.