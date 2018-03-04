К 1 апреля в Беларуси должны выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей. Сделать это собираются за счет работников с низкими зарплатами, в том числе врачей. Напомним, в декабре прошлого года у начинающих врачей, не имеющих квалификационных категорий и опыта работы и у младшего медперсонала заработки уже увеличились. FINANCE.TUT.BY поговорил с медиками о том, сколько они получают сейчас и какие у них нагрузки.

«Бывает, ухожу в пятницу в 7.00, а домой попадаю после 21.00 во вторник»

Врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Чурило трудится на двух работах — в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии и в Больнице скорой помощи. Специалист говорит, что нарабатывает в месяц около 300 часов, за все это получает до 1350 рублей.



— Я учился отучился в Гродненском государственном медицинском университете на врача анестезиолога-реаниматолога, — рассказывает Игорь Чурило. — Потом в областной больнице, проходил интернатуру. Второй год отрабатывал в Кареличской центральной районной больнице.

Молодой врач говорит, что "трудиться там было интересно". Работал он сутки через сутки.

— Это было тяжело и для меня, и для моей жены. У нас как раз тогда появился ребенок. Да и зарабатывал я всего около 500 рублей, — рассказывает парень. — За два года заработок вырос всего на 50 рублей, несмотря на то, что работать приходилось очень много. Когда отработка закончилась, решил с семьей перебраться в Минск.

Игорь устроился в Республиканский научно-практический центр оториноларингологии врачом-анестезиологом. Занимается он там анестезиологическим обеспечением лор-операций.

— График работы, можно сказать, плавающий. Сегодня ты можешь отработать сутки, а завтра остаться еще и на день и давать анестезию. Плюс так как мы научно-практический центр, стараемся внедрять еще какие-то новинки, применять иностранный опыт, проводить научно-исследовательские программы, — рассказывает врач.

Кроме РНПЦ оториноларингологии Игорь работает в Больнице скорой помощи, тоже врачом реаниматологом-анестезиологом в отделении реанимации для хирургических больных.

— Здесь я в основном тружусь в реанимации. Пусть это и хирургическая реанимация, но там могут быть пациенты и с инфарктом миокарда, и с инсультом. Состояние пациентов обычно тяжелое или крайне тяжелое, — говорит медик.

Игорь говорит, что, к примеру, чтобы стать заведующим отделения, нужна ординатура. «Ее прохождение — это отрыв от производства. Единственный плюс, что это не занимает какое-то твое свободное время, а проходит во время работы», — отмечает медик.

Кроме ординатуры, молодой человек сейчас учится и в аспирантуре.

— Это дает возможность получения научной степени, к примеру, кандидата медицинских наук. Но здесь сложнее. На учебу приходится брать дни за свой счет или отпуск, как с руководителем договоришься. У меня хороший руководитель, меня отпускают. Но это еще дополнительные временные затраты. Обучение идет с 9.00 до 21.00. Плюс дежурства в своей больнице, плюс в скорой помощи. Бывает, что я ухожу семь утра, скажем, в пятницу, а домой попадаю только после 21.00 во вторник.

Игорь говорит, что на основной работе ему платят около 1000 рублей, а в Больнице скорой помощи — 300−350 рублей.

— Я понимаю, что учреждения не могут дать слишком большие зарплаты, — отмечает Игорь. — У меня очень многие знакомые врачи и бывшая одногруппница уехали жить в Германию. И когда они там, привычные к нашей ситуации, спрашивают, можно ли взять еще часов в больнице, немцы недоумевая спрашивают «А зачем?». Зарплаты за ставку им на все хватает. И на аренду жилья, и на коммуналку. Минимум тысяча евро остается на расходы. У нас зарплаты и на 1,5 ставки хватает далеко не на все.

Врач говорит, что не ощутил на себе декабрьского роста зарплаты.

— Как по мне, так никаких изменений не было, — отмечает молодой человек. — Приходится крутиться. У меня двое детей, машина нужна была побольше, пришлось брать кредит, сейчас его отдаем. Недавно у меня случилась проблема — в куртке сломался замок. В мастерской выставили такой счет, что у меня не было чем заплатить. Я расплатился со всеми кредитами, заплатил коммуналку, и нет денег, чтобы починить замок в куртке, не хватило.

Несмотря на большие нагрузки и не слишком высокую оплату труда, молодой врач уходить из медицины не собирается.

— Я чувствую, что это мое, это то, чем мне нравится заниматься, — с улыбкой говорит Игорь. — Да, иногда закрадываются мысли все бросить, когда мой 22-летний сосед, работая программистом, говорит, что может и за дипломом не пойдет, потому что и так зарабатывает около 2000 рублей в месяц. В идеале я бы тоже хотел столько зарабатывать, тогда моей семье на все хватало.

Молодой врач задумывается о том, чтобы переехать с семьей в Германию. Сейчас он находит время и на изучение немецкого.

— В Германии очень хорошие программы для врачей-иммигрантов, — говорит Игорь. — Есть возможность туда уехать.

«За последнее время зарплата выросла где-то на 30 рублей»

Врач-интерн Дарья Дадако по распределению работает в больнице в Слуцкой центральной районной больнице. Пока девушка зарабатывает около 400 рублей.



— Я в прошлом году закончила БГМУ, училась на лечебном факультете, — рассказывает девушка. — Мой рабочий день начинается в 8.00 и заканчивается в 16.00. Кроме этого, интерны должны брать от двух до четырех дежурств в месяц. Сейчас у меня общая врачебная практика, поэтому работать приходится во всех отделениях больницы. Это и пульмонология, и кардиология, и реанимация, и хирургия. Там интернам дают курировать пациентов, к примеру, мы ведем три палаты сами, ходим на обходы с врачами, участвуем в консилиумах, патологоанатомических конференциях, присутствуем на лекциях, которые приезжают читать врачам.

За интернами закреплен врач, который следит за работой новоиспеченных специалистов. Дарья говорит, что к нему можно обращаться по любым вопросам, если таковые возникают, к примеру, по лечению пациентов или какой-то нестандартной ситуации.

Зарплаты у молодых врачей невысокие.

— У меня выходит 400 рублей, — рассказывает девушка. — Бывает чуть больше, зависит от того, в каком отделении работаешь на данный момент, ведь от этого условия труда изменяются, за это может быть доплата.

Дарья добавляет, что «зарплаты потихоньку растут». За последнее несколько месяцев ее рассчетник «потяжелел» на рублей 25−30.

— Сложно отследить, на сколько точно подняли, потому что на Новый год какую-то премию давали, и каждые три месяца квартальную дают. Но все равно зарплата подросла, — говорит медик.

Дарья сама не из Слуцка, а из поселка Уречье Любанского района, поэтому ее семье приходится снимать квартиру.

— Мне предлагали общежитие от больницы. Также выделяют арендное жилье, но это уже больше для молодых специалистов, я на него могу претендовать только через год, — говорит девушка. — В общежитии жить отказалась. У меня семья, неудобно. Решили снимать квартиру. В Слуцке аренда «однушки» стоит около 100 долларов плюс коммунальные платежи.

Дарья и дальше планирует оставаться в Слуцке и работать в больнице, большие города ее не привлекают. К тому же в скором времени ей можно будет брать дополнительные дежурства, подрабатывать.

— Подрабатывать хотелось бы уже сейчас, но все упирается в то, что я пока врач-интерн. То есть на «поддежурства» нас не берут, не имеют права, — поясняет Дарья. — Мы можем только с врачами ходить. В Слуцке есть медицинский колледж, врачи там могут читать лекции и проводить практические занятия, но опять-таки, я интерн, поэтому нас не берут пока туда, только через год можно.

«Обещают в этом году прибавку, будем ждать»

Сергей Самылев — медбрат из Республиканского центра травматологии и ортопедии, говорит, что его работа ему нравится, несмотря на невысокую зарплату — коллектив хороший, современная аппаратура.

— Я отучился в Белорусском государственном медицинском колледже. Во время учебы на втором курсе успел поработать санитаром в приемном покое Больницы скорой помощи. После окончания учебы пошел работать в Республиканский центр травматологии и ортопедии, тоже в приемный покой. Работаю медбратом, но в дипломе написано «медсестра», — с улыбкой рассказывает Сергей. — После окончания колледжа я проработал уже год.

График работы у парня пять дней через два. Работает он в основном в дневную смену, иногда берет дежурства.

— Когда работал санитаром, у меня были суточные смены. Теперь рабочий день начинается в 8.00 и заканчивается 15.45, — делится Сергей. — В дневную смену самая большая нагрузка. Утром поступают плановые пациенты и экстренные. Кажется, не очень большой промежуток времени, но за него может очень много всего случиться.

Молодой медик занимается забором анализов: берет кровь из вены, биохимию, общий анализ, для определения группы крови.

— Еще я ассистирую на экстренных манипуляциях, когда, допустим, поступает человек с каким-то ранением, это может быть и механическое, может быть полученное на производстве, от острого предмета, сдавления. Плюс гипсы помогаю накладывать при открытых, закрытых переломах, со смещением. Иногда бывают вправления под общим наркозом.

По словам Сергея, в месяц он получает 450 рублей, но есть еще ежеквартальные и годовые премии. По его словам, ежеквартальная может быть 200 рублей, а годовая -350 рублей.

— Конечно, хотелось бы больше. Но работа у меня интересная и любимая — это спасает. Мне нравится помогать людям, — говорит парень. — У нас условия труда лучше, чем в большинстве минских медучреждений. Оборудование очень хорошее, квалификация врачей высокая. Где-то раз в месяц беру суточные дежурства, за это есть доплата. За последние два месяца нам слегка подняли зарплаты, есть разница. Где-то на 40 рублей стали платить больше. Обещают в этом году прибавку, будем ждать.

Сейчас Сергей проходит обучение на курсах.

— Прошел курс массажа, пирсинга, — перечисляет молодой медик. — Когда закончится отработка, смогу подрабатывать в различных салонах. С моим дипломом я могу работать в любом медицинском учреждение, даже в операционной, к примеру, помогать анестезиологу, ассистировать хирургу. В общем есть куда расти. В перспективе можно получить образование в другой стране.

«В больнице зарабатываю 500 рублей, еще 400 рублей - массажем»

Медбрат одной из столичных больниц Игорь (имя изменено) принимает поступивших в отделения больных — измеряет температуру, выполняет все, что назначил врач.

— Я занимаюсь бумажной работой, заполняю медицинские карты, слежу за состоянием пациентов, измеряю давление, частоту пульса и многими другими вещами, — говорит Алексей. — Еще мне приходится делать уколы, забирать анализы.

Своей зарплатой Алексей доволен. В среднем в месяц он получает 500 рублей, а если возьмет несколько дежурств, то и 550 рублей выходит. Кроме того, парень занимается массажем, а это еще рублей 400 прибавки в месяц.

— Пока я учился в медицинском колледже, решил освоить различные техники массажа. Прошел несколько курсов, потом начал практиковаться на знакомых. За 4 года у меня уже столько постоянных клиентов появилось, что новых не беру, — рассказывает Алексей. — Подрабатываю по вечерам, беру одного-двух человек. За месяц получается где-то около 400 рублей прибавка к зарплате.

В больнице Алексей работает в первую смену — с 8.00 и до 15.45. Кроме этого, по словам парня, он берет по несколько дежурств в месяц.

— Персонала у нас, в принципе, хватает. Поэтому какую-то дополнительную работу — дежурства, к примеру, в большом количестве брать не нужно, — говорит медбрат. — Если без них, то у меня за 160 часов выходит рублей 500. А если пару раз подежурил, то могу получить и 550 рублей. Мне этих денег вполне хватает на жизнь.

О смене профессии Алексей никогда не задумывался, говорит, что ему нравится его работа.

— Возможно, в этом году я поступлю в БГМУ. В перспективе думаю открыть свой массажный кабинет, — делится планами парень. — Может, когда-нибудь уеду жить за границу, там такие услуги востребованы.