Вместо букета тюльпанов: пять идей технологичных подарков на 8 марта

До наступления 8 марта осталось совсем немного времени — если вы еще не успели подготовить подарки, советуем поторопиться! Мы решили упростить процесс выбора и составили подборку из гаджетов, которые смогут порадовать всех девушек и женщин в этот праздник.

Фены и «плойки»

Хорошим вариантом подарка станут выпрямители, плойки и другие приборы ухода за волосами.

Один их проверенных вариантов — фен-щетка Philips HP8664 Volumebrush. Устройство позволяет не только высушить волосы, но и придать им дополнительный объем и создать разнообразные укладки.





Производитель обещает, что благодаря вращающейся щетке из натуральной щетины диаметром в 50 миллиметров волосы примут более естественный вид. Щетка с втягиваемой щетиной поможет уложить волосы волнами, при этом не спутывая их.

Основание прибора выполнено из керамики и защищает волосы во время укладки. Благодаря технологии равномерного распределения тепла исключается возможность появления точек перегрева. Функция ионизации высушивает волосы, не электризуя их.

В комплекте с прибором поставляются щетки на 30 и 50 миллиметров.

В отличие от фенов, щипцы (их еще называют плойками и утюжками) используются лишь с одной целью — для завивки или выпрямления волос.

Среди устройств, предназначенных для выпрямления, выделим модель VITEK VT-2311 . Устройство может нагреваться вплоть до 200 °C. Скорость нагрева составляет 60 секунд. Из дополнительных плюсов — индикатор, сигнализирующий о статусе прибора (включен или выключен).





Polaris PHS 3214K — модель, предназначенная для завивки волос. Ее максимальная температура нагрева составляет 190 °C, есть функция индикации работы, автоматического отключения и защиты от перегрева. Материал покрытия — керамика. Кроме того, кнопка управления для большего удобства расположена на ручке.

Беспроводные наушники

При выборе наушников рекомендуем останавливаться на беспроводных моделях. Одна из них — Sony WF-1000X .



Источник: The Verge

Это вставные наушники с диапазонами воспроизводимых частот в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, которые от одного заряда работают около трех часов. С помощью специального кейса, в которых они хранятся и переносятся, наушники можно быстро перезарядить.

Кроме того, гаджет поддерживает технологию шумоподавления. Благодаря последней звуки внешнего мира «глушатся» в автоматическом режиме, позволяя не выкручивать громкость на максимум.





Для пользователей техники Apple лучшим вариантом станут беспроводные AirPods . Примерное время работы от одного заряда — пять часов, время работы от аккумулятора в кейсе — 24 часа.

Из плюсов также выделяется простота в сопряжении с другими мобильными гаджетами Apple (смартфоны, планшеты), возможность вызова голосового помощника Siri, а также ответа на входящие звонки.

Легкие и производительные ноутбуки

Среди универсальных моделей, которые справятся со всеми «бытовыми» задачами, выделим MacBook Air 13 (2017) .



Источник: CNET

У него тонкий и достаточно легкий корпус (соответственно 17 миллиметров и 1,35 килограммов), благодаря чему устройство не займет много места в сумке или рюкзаке. Экран — 13,3-дюймовый, разрешением в 1440 на 900 пикселей. Процессорами выступают чипы Core i5, которые дополняются 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ основной памяти на SSD-накопителе.

Производитель обещает, что от полного заряда аккумулятора емкостью в 54 Вт/ч лэптоп может проработать до 12 часов — очень высокий результат!

Lenovo Yoga 520 — альтернативная модель на базе операционной системы Windows. У лэптопа 14-дюймовый сенсорный дисплей разрешением в 1920 на 1080 пикселей. Кроме того, экран аппарата можно отогнуть на 360 градусов и использовать устройство в качестве планшета.





Yoga 520 оснащается процессорами седьмого и восьмого поколения Intel Core i5 и Core i7, а также от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища в зависимости от комплектации может доходить до 1 ТБ на HDD. Есть модификации с SSD-накопителями. Заявленное время работы от одного полного заряда составляет 10 часов.

В сравнении с предыдущей рассмотренной нами моделью от Apple, вес лэптопа Lenovo немного больше и составляет 1,75 килограмма.

Компактный смартфон

Apple iPhone SE отлично подойдет девушкам за счет компактного корпуса и небольшого экрана диагональю в 4 дюйма. К тому же у него есть версия в розовом цвете





У гаджета 4-дюймовый IPS-экран (1136 на 640 точек, 326 ppi), мощный процессор Apple A9, а также 2 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 1624 мАч. От полного заряда гаджет спокойно работает около одного дня.

К плюсам iPhone SE также можно причислить основную 12-мегапиксельную камеру, которая делает неплохие снимки даже при недостатке освещения. Фронтальная камера — 1,2-мегапиксельная.

Карманный фотопринтер

Fujifilm Instax Share SP-2 — необычное устройство размером чуть больше чашки, позволяющее быстро распечатать фотографию со смартфона. Максимальный размер снимка — 46 на 62 миллиметра, разрешение — 800 на 600 пикселей (или 320 dpi).



Источник: Gadget Flow

Благодаря системе лазерного экспонирования время печати фотографии составляет 10 секунд. Важно, что в процессе фотопринтер практически не производит шума. Полного заряда устройству хватает на печать примерно ста снимков.

Аппарат умеет работать со смартфонами на iOS и Android. С помощью специального приложения фотографии до печати также можно обработать (например, наложить цветовые фильтры).