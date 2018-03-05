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Вместо букета тюльпанов: пять идей технологичных подарков на 8 марта
До наступления 8 марта осталось совсем немного времени — если вы еще не успели подготовить подарки, советуем поторопиться! Мы решили упростить процесс выбора и составили подборку из гаджетов, которые смогут порадовать всех девушек и женщин в этот праздник.
Фены и «плойки»
Хорошим вариантом подарка станут выпрямители, плойки и другие приборы ухода за волосами.
Один их проверенных вариантов — фен-щетка
Производитель обещает, что благодаря вращающейся щетке из натуральной щетины диаметром в 50 миллиметров волосы примут более естественный вид. Щетка с втягиваемой щетиной поможет уложить волосы волнами, при этом не спутывая их.
Основание прибора выполнено из керамики и защищает волосы во время укладки. Благодаря технологии равномерного распределения тепла исключается возможность появления точек перегрева. Функция ионизации высушивает волосы, не электризуя их.
В комплекте с прибором поставляются щетки на 30 и 50 миллиметров.
В отличие от фенов, щипцы (их еще называют плойками и утюжками) используются лишь с одной целью — для завивки или выпрямления волос.
Среди устройств, предназначенных для выпрямления, выделим модель
Беспроводные наушники
При выборе наушников рекомендуем останавливаться на беспроводных моделях. Одна из них —
Это вставные наушники с диапазонами воспроизводимых частот в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, которые от одного заряда работают около трех часов. С помощью специального кейса, в которых они хранятся и переносятся, наушники можно быстро перезарядить.
Кроме того, гаджет поддерживает технологию шумоподавления. Благодаря последней звуки внешнего мира «глушатся» в автоматическом режиме, позволяя не выкручивать громкость на максимум.
Для пользователей техники Apple лучшим вариантом станут беспроводные
Из плюсов также выделяется простота в сопряжении с другими мобильными гаджетами Apple (смартфоны, планшеты), возможность вызова голосового помощника Siri, а также ответа на входящие звонки.
Легкие и производительные ноутбуки
Среди универсальных моделей, которые справятся со всеми «бытовыми» задачами, выделим
У него тонкий и достаточно легкий корпус (соответственно 17 миллиметров и 1,35 килограммов), благодаря чему устройство не займет много места в сумке или рюкзаке. Экран — 13,3-дюймовый, разрешением в 1440 на 900 пикселей. Процессорами выступают чипы Core i5, которые дополняются 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ основной памяти на SSD-накопителе.
Производитель обещает, что от полного заряда аккумулятора емкостью в 54 Вт/ч лэптоп может проработать до 12 часов — очень высокий результат!
Yoga 520 оснащается процессорами седьмого и восьмого поколения Intel Core i5 и Core i7, а также от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища в зависимости от комплектации может доходить до 1 ТБ на HDD. Есть модификации с SSD-накопителями. Заявленное время работы от одного полного заряда составляет 10 часов.
В сравнении с предыдущей рассмотренной нами моделью от Apple, вес лэптопа Lenovo немного больше и составляет 1,75 килограмма.
Компактный смартфон
У гаджета 4-дюймовый IPS-экран (1136 на 640 точек, 326 ppi), мощный процессор Apple A9, а также 2 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 1624 мАч. От полного заряда гаджет спокойно работает около одного дня.
К плюсам iPhone SE также можно причислить основную 12-мегапиксельную камеру, которая делает неплохие снимки даже при недостатке освещения. Фронтальная камера — 1,2-мегапиксельная.
Карманный фотопринтер
Благодаря системе лазерного экспонирования время печати фотографии составляет 10 секунд. Важно, что в процессе фотопринтер практически не производит шума. Полного заряда устройству хватает на печать примерно ста снимков.
Аппарат умеет работать со смартфонами на iOS и Android. С помощью специального приложения фотографии до печати также можно обработать (например, наложить цветовые фильтры).
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Мы составили подборку гаджетов, получить в подарок которые будут рады все женщины.
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