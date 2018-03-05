Xiaomi выпустила зарядное устройство с шестью USB-портами за 20 долларов

Компания Xiaomi представила зарядное устройство, которое оснащается шестью USB-портами и поддерживает технологию ускоренной подзарядки. Об этом пишет ресурс Gizmochina.





Один порт — USB Type-C, остальные пять — USB-A. Важно, что два из них поддерживают технологию ускоренной подзарядки Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery. Общая суммарная мощность аппарата — 60 Вт.





Устройство выполнено из белого глянцевого пластика с закругленными краями. Для подключения зарядного адаптера к сети используется стандартный кабель питания с китайской вилкой. В продажу в Китае гаджет поступит 7 марта по цене в 20 долларов.

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