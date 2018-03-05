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Штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на этап Кубка мира в Контиолахти
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые представят страну на 7-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает
Женская команда: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева.
Мужская команда: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский.
Женская часть сборной отправилась на первый послеолимпийский старт в том же составе, что выступал на Играх в Пхенчхане, где было завоевано золото в эстафете и серебро Дарьи Домрачевой в масс-старте.
В мужской дружине из олимпийского состава в Контиолахти не будет только Максима Воробья.
Соревновательная программа 7-го этапа Кубка мира в Контиолахти откроется 8 марта мужским спринтом.
8 марта
Спринт 10 км. Мужчины. 19.45.
9 марта
Спринт 7,5 км. Женщины. 19.45.
10 марта
Одиночная смешанная эстафета. 15.40.
Смешанная эстафета. 18.45.
11 марта
Масс-старт 15 км. Мужчины. 15.40.
Масс-старт 12,5 км. Женщины. 18.00.
Оставшиеся в нынешнем сезоне этапы Кубка мира пройдут также в нрвежском Холменколлене (15−18 марта) и российской Тюмени (22−25 марта).
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые представят страну на 7-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
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