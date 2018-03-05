Штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на этап Кубка мира в Контиолахти

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые представят страну на 7-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает пресс-служба БФБ.



Reuters

Женская команда: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева.

Мужская команда: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский.

Женская часть сборной отправилась на первый послеолимпийский старт в том же составе, что выступал на Играх в Пхенчхане, где было завоевано золото в эстафете и серебро Дарьи Домрачевой в масс-старте.

В мужской дружине из олимпийского состава в Контиолахти не будет только Максима Воробья.

Соревновательная программа 7-го этапа Кубка мира в Контиолахти откроется 8 марта мужским спринтом.

8 марта

Спринт 10 км. Мужчины. 19.45.

9 марта

Спринт 7,5 км. Женщины. 19.45.

10 марта

Одиночная смешанная эстафета. 15.40.

Смешанная эстафета. 18.45.

11 марта

Масс-старт 15 км. Мужчины. 15.40.

Масс-старт 12,5 км. Женщины. 18.00.

Оставшиеся в нынешнем сезоне этапы Кубка мира пройдут также в нрвежском Холменколлене (15−18 марта) и российской Тюмени (22−25 марта).