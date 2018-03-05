Лукашенко призвал местные власти взяться за экономику регионов





Александр Лукашенко 5 марта согласовал на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Глава государства обратил внимание на значимость экономического развития регионов.

"Не будет производства, не будет занятости людей, не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты, - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поставил задачу не просто сохранить производство, а сделать его рентабельным. По словам президента, многие сельскохозяйственные предприятия не развиваются так, как хотелось бы. А многие из них успешные.

"Этот год определяющий, поэтому надо начинать работу с посевной кампании, чтобы каждый день прибавлять", - потребовал глава государства.

Лукашенко обратил внимание на работу с кадрами, в том числе и на частных предприятиях и потребовал контролировать уровень заработной платы.

"Да, пусть они занимаются производством. Вы только контролируйте заработную плату, чтобы она была там соответствующей, и права человека должны быть обеспечены: прежде всего работа, зарплата, школа, социальная сфера. Кадровый вопрос на территории района - это ваш вопрос, - подчеркнул Президент.

Президент отметил, что никакого послабления за контролем руководителей предприятий быть не должно, какой бы собственности они ни принадлежали. Лукашенко поручил разобраться с проблемными предприятиями, проконтролировать запуск новых объектов и навести порядок в тех сферах, в которых есть упущения, сообщила пресс-служба президента.

"Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит. Власть должна быть в одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей. Поэтому власть есть власть, но никакого самодурства. Смотрите, чтобы на вас не обиделись люди, и не делайте того, из-за чего потом будет стыдно не только вам, но и вашим детям", - предупредил Александр Лукашенко.