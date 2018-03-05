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"Паркетник" Skoda получил гибридную установку, работающую на бензине, газе и электричестве

05.03.2018 17:39 — Разное | Tut.by  
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На открывающемся завтра Женевском автосалоне компания Skoda покажет предвестника будущего субкомпактного городского «паркетника» — это концепт-кар Vision X, первые снимки которого были обнародованы чехами накануне премьеры.


Vision X дает представление о будущем родственном «паркетнике» Volkswagen T-Roc — по слухам, он может получить имя Amiq или Anuq. Интересен концептуальный вариант будущего кроссовера не своей внешностью с «двухэтажной» головной оптикой и обилием острых граней, а технической начинкой.


За основу чехами взят удлиненный вариант платформы MQB-A0, на которой создается также новое поколение Fabia. Колесная база у Vision X составляет 2645 мм — на 55 мм больше, чем у T-Roc, по габаритам детище Skoda также получилось крупнее: длина — 4250 мм, ширина — 1800 мм.


Под капотом располагается 1,5-литровая «четверка» TSI G-Tec, способная работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (два баллона установлены под задним сиденьем и за задней осью). Двигатель развивает 130 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента и вращает передние колеса, за привод задней оси отвечает электродвигатель с отдачей 27 сил и 70 Нм. Правда, емкости 48-вольтового аккумулятора хватает лишь на 2 км пробега на одной электротяге.


Такая полноприводная схема позволила разработчикам обойтись без традиционного карданного вала, уменьшив массу машины в целом и, как результат, расход топлива. Известно, что запас хода у Vision X достигает 650 км, разгон с места до 100 км/ч осуществляется за 9,3 секунды, максимальная скорость концептуального кроссовера достигает 200 км/ч.

Дебют серийного варианта Vision X запланирован на 2019 год.

 
 
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Skoda представила прообраз своего субкомпактного "паркетника". Автомобиль получил необычную силовую установку, которая работает на бензине, газе и электричестве.

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