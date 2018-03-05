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Лукашенко произвел кадровые перестановки

05.03.2018 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко произвел кадровые перестановки

Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил глав 11 районов Беларуси, руководителей государственных организаций и посла в Узбекистане.

Как сообщила прес-служба президента, глава государства назначил:

Маринича Леонида Адамовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Узбекистан;

Кобеца Юрия Викторовича - заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Ольшевского Вадима Ивановича - заместителем председателя Брестского облисполкома;

Атливанова Виктора Адамовича - председателем Житковичского райисполкома;

Силивончика Павла Александровича - председателем Наровлянского райисполкома;

Гвоздя Сергея Александровича - председателем Калинковичского райисполкома;

Ольшевского Дениса Александровича - председателем Зельвенского райисполкома;

Хомича Геннадия Болеславовича - председателем Слонимского райисполкома;

Крупко Ивана Ивановича - председателем Минского райисполкома;

Соловья Геннадия Михайловича - председателем Несвижского райисполкома;

Ломского Александра Зиновьевича - председателем Клецкого райисполкома;

Козела Анатолия Станиславовича - председателем Крупского райисполкома;

Пархамовича Руслана Викторовича - заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Чечухи Степана Владимировича - председателем Глусского райисполкома;

Готовчика Дмитрия Владимировича - председателем Дрибинского райисполкома;

Молчана Андрея Леонидовича - директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;

Борисенко Олега Леонидовича - генеральным директором ОАО "Гомельтранснефть Дружба";

Карачевского Владимира Михайловича - генеральным директором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм";

Ковальчука Александра Александровича - членом Минского облисполкома;

Щербачени Игоря Владимировича - членом Могилевского облисполкома.


 

 
 
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Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил глав 11 районов Беларуси, руководителей государственных организаций и посла в...

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