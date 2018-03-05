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Лукашенко произвел кадровые перестановки
05.03.2018 17:47 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил глав 11 районов Беларуси, руководителей государственных организаций и посла в Узбекистане.
Как сообщила прес-служба президента, глава государства назначил:
Маринича Леонида Адамовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Узбекистан;
Кобеца Юрия Викторовича - заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
Ольшевского Вадима Ивановича - заместителем председателя Брестского облисполкома;
Атливанова Виктора Адамовича - председателем Житковичского райисполкома;
Силивончика Павла Александровича - председателем Наровлянского райисполкома;
Гвоздя Сергея Александровича - председателем Калинковичского райисполкома;
Ольшевского Дениса Александровича - председателем Зельвенского райисполкома;
Хомича Геннадия Болеславовича - председателем Слонимского райисполкома;
Крупко Ивана Ивановича - председателем Минского райисполкома;
Соловья Геннадия Михайловича - председателем Несвижского райисполкома;
Ломского Александра Зиновьевича - председателем Клецкого райисполкома;
Козела Анатолия Станиславовича - председателем Крупского райисполкома;
Пархамовича Руслана Викторовича - заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Чечухи Степана Владимировича - председателем Глусского райисполкома;
Готовчика Дмитрия Владимировича - председателем Дрибинского райисполкома;
Молчана Андрея Леонидовича - директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
Борисенко Олега Леонидовича - генеральным директором ОАО "Гомельтранснефть Дружба";
Карачевского Владимира Михайловича - генеральным директором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм";
Ковальчука Александра Александровича - членом Минского облисполкома;
Щербачени Игоря Владимировича - членом Могилевского облисполкома.
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Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил глав 11 районов Беларуси, руководителей государственных организаций и посла в...
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