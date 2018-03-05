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В Беларусбанке рассказали, сколько выдали кредитов на жилье по 240 указу
В Беларусбанк обратилось 4603 человека за получением кредита на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом №240. В том числе в нынешнем году было заключено 2007 кредитных договоров. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
С 5 января Беларусбанк, напомним,
При росте ставки рефинансирования будет повышаться ставка и по кредитам на жилье.
По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать
В октябре прошлого года начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль
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С 5 января Беларусбанк, напомним, снизил для новых клиентов процентную ставку на кредиты по адресному субсидированию жилья по указу № 240.
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