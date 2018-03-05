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Житель Пинска убил и сжег свою мать

05.03.2018 18:20 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего пинчанина, который сначала сообщил о пропаже своей матери, а потом признался в ее убийстве.

Об этом сообщается на сайте СК Беларуси.

Житель Пинска обратился в ГОВД города Пинска с заявлением о пропаже своей матери, которая 26 февраля якобы забрала свои вещи и ушла в неизвестном направлении.

В ходе следствия было выяснено, что исчезновение женщины носит криминальный характер. При повторном допросе мужчина рассказал, что в ночь с 3 на 4 февраля между ним и матерью произошла ссора, в результате которой женщина впала и ударилась головой о мусорку.

Позже подозреваемый увидел, что его мать мертва, испугался и решил сжечь ее в печи, на эти действия у него ушло трое суток.

Следователи осмотрели дом и обнаружили объекты со следами биологического происхождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Фото носит иллюстративный характер

 
 
Ссылка на источник 161
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Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего пинчанина, который сначала сообщил о пропаже своей матери, а потом признался в ее убийстве.

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