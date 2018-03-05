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Житель Пинска убил и сжег свою мать
Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего пинчанина, который сначала сообщил о пропаже своей матери, а потом признался в ее убийстве.
Об этом сообщается на
Житель Пинска обратился в ГОВД города Пинска с заявлением о пропаже своей матери, которая 26 февраля якобы забрала свои вещи и ушла в неизвестном направлении.
В ходе следствия было выяснено, что исчезновение женщины носит криминальный характер. При повторном допросе мужчина рассказал, что в ночь с 3 на 4 февраля между ним и матерью произошла ссора, в результате которой женщина впала и ударилась головой о мусорку.
Позже подозреваемый увидел, что его мать мертва, испугался и решил сжечь ее в печи, на эти действия у него ушло трое суток.
Следователи осмотрели дом и обнаружили объекты со следами биологического происхождения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
Фото носит иллюстративный характер
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Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего пинчанина, который сначала сообщил о пропаже своей матери, а потом признался в ее убийстве.
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