|
Польские магазины нашли способ обойти запрет на торговлю по воскресеньям
Владельцы торговых центров в Польше придумали, как обойти
Так, один из гданьских торговых центров воспользуется близостью железнодорожной станции Гданьск-Вжещ. Так, ТЦ станет частью вокзала, в нем откроют билетные кассы и даже зал ожидания.
Директор ТЦ Анджей Клейн сообщил, что заведение будет открыто в воскресенье 11 марта. «Я могу подтвердить, что мы официально изменили способ использования здания, и 9 марта мы станем станцией», — уточнил Анджей Клейн.
Напомним, в Польше с 1 марта
С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам будет разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее начиная с января 2019 года торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе в 2020 году воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой. Сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.
Напомним, в 2017 году белорусы
Белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из гданьских торговых центров воспользуется близостью железнодорожной станции.
|
Архив (Разное)
Комментарии