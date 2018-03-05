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Какие поддельные банкноты и монеты чаще всего находят в Беларуси

05.03.2018 19:09 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси в 2017 году нашли 1030 поддельных банкнот и 4 монеты. Это на 8,4% меньше, чем за 2016 год. При этом в прошлом году липовые деньги изымали из обращения в 46 населенных пунктах.


Чаще всего в Беларуси подделывают доллары — 47,6% от всех случаев, реже — российские рубли (32,9%), евро (14,8%) и белорусские рубли (4,2%). Остальные случаи — единичные поддельные банкноты китайского юаня, фунта стерлингов и польского злотого.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 100 долларов, 1000 и 5000 российских рублей, 50 евро и 20 белорусских рублей.

Из оборота изымали также липовые 4 банкноты номиналом в 500 евро. К примеру, одна из них была изготовлена на подлинной банкноте в 500 сербских динаров.

Кроме того, в 2017 году в Беларуси нашли 3 поддельные монеты номиналом в 2 евро и одну монету в 1 евро.

Среди выявленных подделок за прошлый год было 43 поддельные банкноты белорусских рублей. Из них — 23 банкноты образца 2009 года, остальные — образца 2000 года.

Из банкнот образца 2000 года чаще всего подделывали дензнаки номиналом в 20 рублей (12 случаев).

За прошлый год 66 поддельных денежных знаков (6,4%) было перевезено между банками (структурными подразделениями банков) и выявлено при повторном пересчете. Для сравнения: в 2016 году — 78 банкнот.

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В Беларуси в 2017 году нашли 1030 поддельных банкнот и 4 монеты.

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