Указ президента: сдать и снять жилье на короткий срок можно будет по устной договоренности

Президентским Указом № 103 упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Соответствующий документ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, документом для нормативного закрепления подходов к стимулированию деловой активности граждан упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме.

Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.