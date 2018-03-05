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Указ президента: сдать и снять жилье на короткий срок можно будет по устной договоренности

05.03.2018 19:50 — Разное | Tut.by  
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Президентским Указом № 103 упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Соответствующий документ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, документом для нормативного закрепления подходов к стимулированию деловой активности граждан упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме.

Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.

 
 
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Упрощаются требования к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания...

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