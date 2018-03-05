Алле Цупер присвоено звание заслуженного мастера спорта

Фристайлистке Алле Цупер «за достижение высоких спортивных результатов на международных состязаниях» присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 5 марта.



Reuters

В 2014 году Алла Цупер выиграла золото Олимпиады в Сочи в лыжной акробатике, вернувшись тогда в спорт после рождения дочери.

После Сочи спортсменка родила сына и снова возобновила спортивную карьеру. На Играх-2018 в Пхенчхане 38-летняя Алла Цупер заняла 4-е место.