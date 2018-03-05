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Алле Цупер присвоено звание заслуженного мастера спорта
Фристайлистке Алле Цупер «за достижение высоких спортивных результатов на международных состязаниях» присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», сообщила пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 5 марта.
В 2014 году Алла Цупер выиграла золото Олимпиады в Сочи в лыжной акробатике, вернувшись тогда в спорт после рождения дочери.
После Сочи спортсменка родила сына и снова возобновила спортивную карьеру. На Играх-2018 в Пхенчхане 38-летняя Алла Цупер заняла 4-е место.
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Фристайлистке Алле Цупер "за достижение высоких спортивных результатов на международных состязаниях" присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта...
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