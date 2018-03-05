Накануне открытия Женевского автосалона организаторы европейского конкурса COTY 2018 (Car of the Year) озвучили имя победителя — им стал «паркетник» Volvo XC40 .





Новинка Volvo по итогам голосования жюри в составе 60 журналистов из 23 стран набрала 325 баллов и опередила Seat Ibiza (242 балла) и новую BMW пятой серии (226 баллов), которым пришлось довольствоваться серебром и бронзой соответственно. Напомним, что в этом году в список финалистов конкурса попали также Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, Citroen C3 Aircross и Kia Stinger.

В прошлом году почетная награда досталась новому поколению Peugeot 3008 . Европейским «Автомобилем года» модель Volvo становится впервые.