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Назван победитель конкурса "Автомобиль года" в Европе

05.03.2018 20:28 — Разное | Tut.by  
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Накануне открытия Женевского автосалона организаторы европейского конкурса COTY 2018 (Car of the Year) озвучили имя победителя — им стал «паркетник» Volvo XC40.


Новинка Volvo по итогам голосования жюри в составе 60 журналистов из 23 стран набрала 325 баллов и опередила Seat Ibiza (242 балла) и новую BMW пятой серии (226 баллов), которым пришлось довольствоваться серебром и бронзой соответственно. Напомним, что в этом году в список финалистов конкурса попали также Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, Citroen C3 Aircross и Kia Stinger.

В прошлом году почетная награда досталась новому поколению Peugeot 3008. Европейским «Автомобилем года» модель Volvo становится впервые.

 
 
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Организаторы европейского конкурса COTY 2018 (Car of the Year) озвучили имя победителя - им стал "паркетник" Volvo XC40.

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