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Назван победитель конкурса "Автомобиль года" в Европе
Накануне открытия Женевского автосалона организаторы европейского конкурса COTY 2018 (Car of the Year) озвучили имя победителя — им стал «паркетник»
Новинка Volvo по итогам голосования жюри в составе 60 журналистов из 23 стран набрала 325 баллов и опередила Seat Ibiza (242 балла) и новую BMW пятой серии (226 баллов), которым пришлось довольствоваться серебром и бронзой соответственно. Напомним, что в этом году в
В прошлом году почетная награда досталась новому поколению
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Организаторы европейского конкурса COTY 2018 (Car of the Year) озвучили имя победителя - им стал "паркетник" Volvo XC40.
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