|
"Гомель" сократил отставание в серии с "Динамо-Молодечно" в Кубке президента
5 марта прошли третьи матчи четвертьфинальных серий плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. В трех парах счет стал 3:0, и лишь в противостоянии «Гомеля» с «Динамо-Молодечно» возродилась интрига.
Гомельчане, начавшие серию с двух домашних поражений, в первом выездном поединке вырвали победу в овертайме и сократили отставание в сражении до 4 викторий. Победная шайба на счету защитника гомельчан Дмитрия Заламая.
«Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1).
Результаты других четвертьфинальных матчей Кубка президента, прошедших 5 марта:
«Химик» Новополоцк — «Неман» Гродно — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).
«Лида» — «Юность-Минск» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).
«Металлург» Жлобин — «Шахтер» Солигорск — 4:6 (2:2, 2:2, 0:2).
Ход серий:
«Гомель» (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 1:2 (2:4, 0:1, 4:3 ОТ).
«Неман» Гродно (1) — «Химик» Новополоцк (8) — 3:0 (7:2, 5:0, 3:1).
«Юность-Минск» (2) — «Лида» (7) — 3:0 (4:0, 3:1, 3:1).
«Шахтер» Солигорск (3) — «Металлург» Жлобин (6) — 3:0 (7:1, 6:3, 6:4).
Серии продлятся до 4 побед. Следующие матчи запланированы на 5, 6 и, если понадобится, 8, 10, 12 марта.
На всех остальных стадиях плей-офф борьба также будет вестись до четырех побед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 марта прошли третьи матчи четвертьфинальных серий плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. В трех парах счет стал 3:0, и лишь в противостоянии "Гомеля" с...
|
Архив (Разное)
Комментарии