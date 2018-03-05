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"Гомель" сократил отставание в серии с "Динамо-Молодечно" в Кубке президента

05.03.2018 23:18 — Разное | Tut.by  
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5 марта прошли третьи матчи четвертьфинальных серий плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. В трех парах счет стал 3:0, и лишь в противостоянии «Гомеля» с «Динамо-Молодечно» возродилась интрига.


Фото: hcdinamo.by/molodechno

Гомельчане, начавшие серию с двух домашних поражений, в первом выездном поединке вырвали победу в овертайме и сократили отставание в сражении до 4 викторий. Победная шайба на счету защитника гомельчан Дмитрия Заламая.

«Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1).

Результаты других четвертьфинальных матчей Кубка президента, прошедших 5 марта:

«Химик» Новополоцк — «Неман» Гродно — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

«Лида» — «Юность-Минск» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

«Металлург» Жлобин — «Шахтер» Солигорск — 4:6 (2:2, 2:2, 0:2).

Ход серий:

«Гомель» (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 1:2 (2:4, 0:1, 4:3 ОТ).

«Неман» Гродно (1) — «Химик» Новополоцк (8) — 3:0 (7:2, 5:0, 3:1).

«Юность-Минск» (2) — «Лида» (7) — 3:0 (4:0, 3:1, 3:1).

«Шахтер» Солигорск (3) — «Металлург» Жлобин (6) — 3:0 (7:1, 6:3, 6:4).

Серии продлятся до 4 побед. Следующие матчи запланированы на 5, 6 и, если понадобится, 8, 10, 12 марта.

На всех остальных стадиях плей-офф борьба также будет вестись до четырех побед.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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5 марта прошли третьи матчи четвертьфинальных серий плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. В трех парах счет стал 3:0, и лишь в противостоянии "Гомеля" с...

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