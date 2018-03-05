Бьорндален все же выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален все же выступит на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

44-летний легендарный биатлонист заменит в составе сборной Норвегии заболевшего Эмила-Хегле Свендсена, сообщает NRK .

Изначально штаб норвежской дружины собирался задействовать в Контиолахти тот же состав, что и на завершившейся неделю назад Олимпиаде в Пхенчхане. Бьорндален же, как известно, на Игры не пробился и был в Южной Корее в качестве тренера сборной Беларуси.

После Олимпиады Бьорндалену предложили выступить на послеолимпийских этапах Кубка IBU в российских Увате и Ханты-Мансийске, однако Уле-Эйнар отказался .

Впрочем, и участие Свендсена в Контиолахти также вероятно. Если он вылечится, то сможет выступить 11 марта, в заключительный день этапа Кубка мира, в масс-старте.

7-й этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта.

Бьорндаден не выступал в гонках Кубка мира с 10 января.