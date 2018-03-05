ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бьорндален все же выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

05.03.2018 21:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален все же выступит на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

44-летний легендарный биатлонист заменит в составе сборной Норвегии заболевшего Эмила-Хегле Свендсена, сообщает NRK.

Изначально штаб норвежской дружины собирался задействовать в Контиолахти тот же состав, что и на завершившейся неделю назад Олимпиаде в Пхенчхане. Бьорндален же, как известно, на Игры не пробился и был в Южной Корее в качестве тренера сборной Беларуси.

После Олимпиады Бьорндалену предложили выступить на послеолимпийских этапах Кубка IBU в российских Увате и Ханты-Мансийске, однако Уле-Эйнар отказался.

Впрочем, и участие Свендсена в Контиолахти также вероятно. Если он вылечится, то сможет выступить 11 марта, в заключительный день этапа Кубка мира, в масс-старте.

7-й этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта.

Бьорндаден не выступал в гонках Кубка мира с 10 января.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмикратный олимпийский чемион Уле-Эйнар Бьорндален все же выступит на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Винят непогоду. В Добруше простились с погибшим в аварии "Газели" с поездом милиционером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика