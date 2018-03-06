Дом № 76 на улице Советской — исторический центр Бреста. В польский период города здесь жила Сара Коган, которая открыла мануфактуру, справа от нее — поляк, торговавший обувью. Сейчас в доме обувщика находится магазин дизайнерской одежды, а на месте мануфактуры уже два года как мог бы располагаться двухэтажный ресторан белорусской кухни. Реконструкция и ремонт здания закончились еще в 2016 году, но открыть объект общепита инвестор не может. Причина: работы якобы выполнялись с нарушениями.





Брестчанин Сергей Дудик является одним из учредителей ООО «Городские сетевые системы» — компании, которая владеет крупным городским интернет-провайдером WikiLink. Как признается предприниматель, в ресторанный бизнес он попал «по зову сердца».

— Я в этом городе заработал денег и хотел эти же деньги в этот город вложить, — рассказал собеседник.

Сергей открывает дверь то ли уже бывшего, то ли еще будущего ресторана. Интерьер под старину: деревянные столы, фурнитура из латуни, стены из старого кирпича. Бизнесмен сразу проводит в просторный зал с арочным потолком.

— Раньше это был въезд во двор. Арку Сара и ее сосед-поляк строили напополам. Смотри, даже по кладке можно определить кто какую часть делал, — указывает на потолок Сергей.

К прошлому дома № 76 на улице Советской инвестор относится трепетно. Сергей признается, что хотел купить здание с историей, а не безликий, но просторный и функциональный новострой без дополнительных обязательств по реставрации.

Бизнесмен проходит дальше, к лестнице на второй этаж, и с гордостью демонстрирует кирпичную стену. В ней можно найти кирпичи с печатью польских, украинских фабрик, а также экземпляры со отпечатками лап животных. Все стены Сергей вместе со специалистами вычищал болгаркой.



Сергей Дудик

— У меня давно была мечта открыть ресторан белорусской кухни. Именно здесь, в историческом здании. Готовить блюда из натуральных продуктов, помогать местным фермерам. (…) Я брестчанин. Я здесь вырос. Поэтому оставил дом самобытным — хочу, чтобы осталось что-то нашим детям.

В 2012 году дом № 76 на улице Советской с аукциона выкупила компаньон Сергея, предприниматель Екатерина Комякович. У нее на тот момент был магазин на первом этаже здания, поэтому она обладала первоочередным правом выкупа. В 2012—2013 годах предприниматели получили разрешение Минкульта на восстановления фасада, кровли и капремонт.

Поначалу все шло неплохо, но затем у здания начал «отходить» северо-восточный угол. По словам собеседника это произошло из-за строительных работ, которые проводили соседи.

— Пошли громадные трещины. Более того, они прогрессировали. Мы клеили маячки, а они рвались. Вызвали брестскую инженерную группу, чтобы они сказали, что нам делать.

Специалисты обследовали здание и заключили, что дворовой фасад необходимо укрепить: «Заказчику рекомендуется выполнить устройство массивных контрфорсов или массивных жестких вертикальных стен на высоту не менее одного этажа здания».





Предприниматели решили, что контрфорсы нанесут вред историческому облику дома и решили возвести пристройку, которая бы «подперла» здание. Тем более что в архиве удалось найти план города 1930 года, на котором видно, что во дворе здания размещалась постройка. Об этом свидетельствует и результаты работы археологов, которые делали во дворе разведочный археологический шурф.

— Я немного бежал впереди поезда, — признается Сергей, — поинтересовался у научного руководителя, где сделать проект. Он меня отправил в проектную организацию. Там начинают немного тянуть. Я понимаю, что еще несколько циклов замерзания-отмерзания — и здание «ляжет», поэтому начинаю строить, чтобы его спасти. Да, начал строить без проекта и разрешения из Министерства культуры.



Та самая пристройка во дворе

«Вы мне скажите, что надо»

Так во дворе дома появился одноэтажный самострой площадью 60 квадратных метров. Как подчеркивает бизнесмен, пристройку он возвел исключительно для того, чтобы сохранить здание от разрушения. В нее он вынес кухню, а на крышу — летнюю террасу.

— Пристройка не диссонирует и не идет в резонанс с историей. Но Министерство культуры с этим не согласилось и вынесло решение о ее демонтаже.

Предприниматель считает, что решение было принято формально, без детального исследования проблемы.

— Вы мне скажите, что надо. Соломенная крыша? Сделаю соломенную крышу! Круглые окна? Сделаю круглые. Вы только скажите. Брестская инженерная группа дала мне заключение, что при сносе пристройки «лягут» и это здание, и соседние. Я же фасад сохранил, не нарушил этажность. Я спас здание. Эту пристройку я мог сделать временным строением из сэндвич-панелей, и у меня не было бы никаких вопросов: взял, собрал, перевез. Мне надо было спасти здание, поэтому и строил. (…) Я хочу дать городу 30 рабочих мест. Я бы уже два года платил налоги, ФСЗН. Зачем это? Хотите, чтобы у нас одна пицца была по Советской? Я бы привлекал туристов, знакомил бы с нашей кухней. Я готов открыться хоть завтра.





«Построил самовольно»

TUT.BY связался с директором ООО «Реставрацияинвест» Владимиром Казаковым, научным руководителем работ по капитальному ремонту и реставрации здания на улице Советской, 76. Специалист прокомментировал ситуацию лаконично:

— Он (Сергей Дудик. — Прим. TUT.BY) это (пристройку. — Прим.TUT.BY) построил самовольно.

Обосновать свой ответ научный руководитель по телефону отказался. Тогда мы договорились с Владимиром Нахимовичем на личную встречу, но в назначенный час директор ООО «РеставрацияИнвест» на рабочем месте отсутствовал, а его рабочий телефон не отвечал.

«Дисгармоничный объект»

В Министерстве культуры на ситуацию смотрят под другим углом. Пристройка — не единственная претензия Министерства к предпринимателям. На главном фасаде здания со стороны улицы Советской в кровле построены люкарны (оконные проемы в скате крыши), которые также не были согласованы с ведомством.

Как сообщила TUT.BY заместитель начальника отдела по охране историко-культурного наследия Наталья Хвир, проблем предприниматели могли бы избежать, если бы изначально действовали по закону. Однако пристройка к зданию возводилась без научных исследований и проектной документации, а также надзора научного руководителя.

О самострое во дворе исторического здания сотрудники Минкульта узнали во время планового осмотра здания 12 сентября 2016 года.





— В процессе осмотра было выявлено, что на объекте выполнены работы по строительству пристройки внутри дворовой части квартала. Указанные работы выполнены без получения в установленном порядке предусмотренных законодательством согласований и разрешений Министерства культуры. Выполненные работы привели к научно необоснованному изменению историко-культурной ценности — здания № 76 по улице Советская, входящего в состав комплекса «Исторический центр г. Бреста», ухудшению восприятия историко-культурных ценностей, создало дисгармоничный объект, изменило планировочное решение исторической части города внутри квартала, привело к утрате объемно-пространственного решения памятника архитектуры, изменило и привело к утрате архитектурного облика дворового фасада историко-культурной ценности, — сообщила Наталья Дмитриевна.

В ведомстве также подчеркнули, что до начала работ в Министерство культуры не поступало никакой информации о том, что памятник архитектуры находится в аварийном состоянии, а дворовой фасад требует укрепления. По заключению специалистов ведомства, именно проведенные работы могли создать угрозу ухудшения технического состояния наружных стен памятника архитектуры, а также его фундаментов и оснований грунта.

В беседе с TUT.BY Наталья Хвир сообщила, что предприниматели обратились в Министерство за разрешением на строительство, когда пристройка уже стояла во дворе исторического здания. При этом ни Законом «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь», ни Кодексом Республики Беларусь о культуре не предусмотрена выдача разрешений на уже возведенный объект.

Кроме того, договор на археологическое сопровождение выполнения земляных работ был заключен после возведения пристройки к зданию, а исследование проводилось на участке, который не планировался к застройке.

Собеседница добавила, что выявленные нарушения несут реальную угрозу сохранению здания и исторического силуэта центра Бреста, поэтому и было принято решение выдать предписание о демонтаже самостроя.

Брестские предприниматели безуспешно обжаловали решение Минкульта в судах всех инстанций. Везде отказы. Больше обращаться некуда. Пристройка во дворе дома № 76 на улице Советской пока стоит, но, вероятно, это ненадолго.