Капский: Не те времена, когда надо по 13-15 тысяч долларов предлагать зарплату

Какую сумму просил Александр Володько, почему Гутор оказался в Бресте, а не в Борисове, что не устраивало Гайдучика в клубе и чем не угодил тренерам Булят. Кто хотел переманить Иванича и Милуновича и купит ли наконец Капский «напада»… Об этом и многом другом рассказал глава БАТЭ Анатолий Капский в эфире программы «Время футбола» на телеканале "Беларусь 5".



Фото: instagram.com/vremyafutbola

О межсезонье

У БАТЭ бывали такие периоды, когда мы, наверное, и 70% спаррингов проигрывали на сборах, а потом выигрывали все, что могли, и в еврокубках достойно выступали. Это не связанные вещи, но, с другой стороны, меня больше интересует, как строится игра команды, как футболисты выполняют задумки тренерского штаба. Мне нравятся и задумки, мне нравится то, как на них реагируют футболисты. Если кто-то реагирует не так, ну, это уже вопрос конкретного футболиста. Условно говоря, тренера каждый день менять не будешь, поэтому, надеюсь, Олег Анатольевич Дулуб будет отрабатывать свой контракт и будет работать успешно.

О нюансах трансляций спаррингов

Мы предпочитаем для подготовки поля отеля «Корнелия», потому что они качественные. Но там нет таких возможностей, нет большой трибуны для съемок и прочего. И у брестского «Динамо» были матчи, когда съемка велась с телефона, по-моему. Я не то что критикую брестчан, такие съемки не хотелось бы транслировать. Есть другие моменты, требования тренерского штаба… Тем не менее, я слышал, что матчи второго сбора в Турции должны сниматься. Потом, когда нам предложили, скажем, достаточно невыгодные условия для организации (хотели отдать на аутсорсинг для организации этих матчей). Когда узнали, что и «Кайрат», и «Арсенал» будут снимать, мы отказались от этого, потому что до конца думали, что нам цены снизят. А потом, уже когда третий матч подошел, посчитали ненужным запускать трансляцию.

О Полякове и солигорском «Шахтере»

Я знаю, на каких условиях Денис Поляков перешел в тот же АПОЭЛ. Мы не могли изначально предложить ему такие условия: сложился бы командный дисбаланс. У нас нет супервысокооплачиваемых футболистов. Знаю, что в солигорском «Шахтере» есть те, кому платят больше. Даже в прошлом году были прецеденты, когда тот или иной игрок мог оказаться в БАТЭ, но переходил в «Шахтер». Я не спорил. Были даже такие оценки от футболистов, мол, зачем идти к Капскому за такие же деньги, но играть под постоянным давлением. А так играй в Солигорске как играешь, но без давления.

О месте Полякова в сборной

У нас много было тренеров в сборной, они много ищут. Но я оцениваю Дениса — если брать последнее поколение, 10 лет — если бы я выбирал и был тренером национальной команды, он бы у меня играл в любой из этих сборных в центре обороны, потому что он футболист высоко уровня. Вопрос только — с кем играть, кто второй защитник.

О Гайдучике

Виталий очень больно начал в последние годы реагировать на то, что он не игрок основного состава. А мы видели в нем как раз третьего центрального защитника. Все равно, если ты собираешься играть и в чемпионате, и в еврокубках, у тебя должно быть четыре человека, которые сыграют на позиции центрального защитника. Когда наши защитники вылетали по травмам и оставались только невысокие Гайдучик и Поляков, мы это уже проходили, и мы знаем. И сегодня перед комплектованием исходили из того, что у нас должно быть и четыре, а то и пять защитников, которые смогут закрыть позицию в центре.

Об Александре Володько

Так случилось, что я приболел, с ним сам не разговаривал. Возможно, он бы и остался. Ну не остался потому, что… Ну все не так… Вот я считаю, что все не так было: было, наверное, недопонимание в разговоре какое-то. Дескать, предложили зарплату ниже какого-то плинтуса. Но простите, уже не те времена, когда надо по 13−15 тысяч долларов предлагать зарплату. Ребята, Лига Европы — это не тот турнир, который позволяет платить такие деньги. Нету под нами шахты. Нет.

О недовольстве Гвилии

Все надо было доказывать в команде и на футбольном поле. А то один договорился до того, что его чуть ли там, наверное, в Италию приглашали или еще чего-то, это самое, а здесь его не видели. Опять же, для тех футболистов, которые есть в БАТЭ, которые придут, для всех хочу напомнить, что никогда Капский не занимался определением состава на игру. Определением и 11, и 18 занимался главный тренер. Я надеюсь, так и будет всегда. По крайней мере, думаю, тренер не будет меня просить участвовать в этом процессе.

Об Иваниче и Милуновиче

И Милунович, и Иванич отказались от тайных переговоров с «Црвеной Звездой». Потому что мне сказали — не буду называть фамилию, кто — мне сказали, что родиной не торгуют. И когда, скажем, в разговоре идет речь о том даже, что «Црвена Звезда» — это, возможно, и сборная, и прочее (это в телефонном разговоре прозвучало). Говорить больше о чем-то не имело смысла.

Людям, которые пытались выступать посредниками, я сказал: «Давайте разделим проблемы. Мы торгуем не стадом баранов. Речь идет о людях и о футболистах. И у каждого из них индивидуальные условия. Здесь мы готовы к чему-то, здесь не готовы». Я даже не помню эти цифры, потому что их столько звучало… Когда, по-моему, предложили за Иванича 1 миллион 700 тысяч евро, я сказал: «Меня эта сумма не устроит». С точки зрения, грубо так скажу, амортизации футболиста — сколько мы потратили на Мирко, и сколько он нам принес — мы видели, что отдача определенная есть. С другой стороны, он останется у нас, он принесет еще пользу. Ведь Мишу Гордейчука в прошлом году тоже кто только ни хотел купить. Он остался и принес большую пользу клубу: помним важные голы, которые он забивал, и все остальное. Я не отношусь к футболу как к торговле, скажем, мебелью. Меня интересует и спортивный результат, и финансовая выгода для клуба, и все остальное.

О Сербском трансферном векторе

У нас не играют футболисты, скажем, из Африки, из Европы, но африканского происхождения, из Латинской Америки… Это заблуждение. Просто, наверное, не было наших футболистов, которые бы нас устроили. Мы так или иначе и берем, и смотрим, но что-то не получается. Что касается сербов. Так получается. Может быть, лучше работают те люди, которые знают этот рынок. На трансфере Рушевича, ставшем притчей во языцех, мы потеряли лишь небольшую зарплату за десять месяцев. А вообще всю трансферную затрату мы вернули до копейки.

С Булятом тоже мы подписали (он же не серб, он хорват) — не сложилось. Потому что, на мой взгляд, есть определенные качества у футболиста… Для того, чтобы играть в основном составе, надо много работать. А, условно говоря, когда нужно тренироваться, у него все время травма, а как играть — готов. Так не бывает. Честно скажу: думал, ушел Ермакович, придет Дулуб — и все будет по-другому. А оценки абсолютно одинаковые. Это говорит только об одном: оба тренера квалифицированные и хорошо разбираются в качествах футболистов.

Рубрика «Капский, купи форварда»

У нас сегодня очень хорошее нападение, ведь мы же никого не потеряли из группы атаки, кроме Виталия Родионова. Но мы вовремя начали заниматься (поиском замены). За это спасибо тому же Ермаковичу, который обратил наше внимание еще осенью — даже не осенью, наверное, а в конце лета — на Максима Скавыша. И я надеюсь, что Скавыш обретет вторую молодость здесь, хотя он и не старый. Он не старый, потому что… Ну я знаю все его характеристики: мы приобрели в команду человека, который создает позитивный фон. Он сам по себе, по жизни очень хороший парень. Никогда обиды не держал, ничего… Всегда было приятно с ним встречаться, даже когда его не было в БАТЭ. Тем более он превратился в более искушенного футболиста. Хотя, наверное, все помнят сезон, когда Виталик уехал, а они с Кривцом столько назабивали вдвоем… И сегодня Максим, если брать те же сборы, выглядит очень хорошо. Когда мы с Дулубом уже пришли к чему-то, я говорю: «Мы тут Макса пока не объявляем, у него там контракт заканчивается в Жодино…» Дулуб засмеялся и говорит: «Вы еще не договорились, а мир слухами полнится… Я бы сам пришел и сказал, что мне нужен этот футболист».

О том, почему Гутор не перешел в БАТЭ

У нас есть группа вратарей, которые в силу возраста должны обеспечить преемственность… У нас играет лучший вратарь чемпионата, которого весной прошлого года все хоронили (Денис Щербицкий). Но он стал лучшим вратарем, хотя и ошибки, и ляпы были… Но это перспектива. У нас есть, я считаю, равноценный ему Антон Чичкан, который тоже очень интересный вратарь и тоже молодой. И есть молодежь — несколько хороших молодых вратарей, которых мы видим в клубе в будущем.

У меня был день рождения, мне Саша Гутор позвонил. Я говорю: «Сашка, ты ж меня прости. Ты же знаешь, как я тебя люблю, что ты для меня просто как один из тех сыновей, которые начинали из ниоткуда». И 2008-й год вспомнил — эти воспитанники Виктора Михайловича Гончаренко, которые из дубля там переходили… А он говорит: «Анатольич, для меня этого вопроса вообще не существовало». С другой стороны, Саша будет играть сейчас в Бресте. Слава богу, что так сложилось. Здесь, в Борисове, будут играть наши вратари. Это же лучше для белорусского футбола.