Долги по зарплате и отпускным. КГК выявил нарушения на многих предприятиях Витебской области

Комитет госконтроля области выявил несколько фактов, когда на предприятиях нарушали сроки начисления отпускных и выплат, сообщает ведомство.

ОАО «Барсучанка» Докшицкого района не нашло денег на выплату отпускных до начала трудового отпуска. 30 работников получили эти выплаты с просрочкой от 11 до 62 дней, а некоторые — спустя месяц после выхода из отпуска. Руководителя оштрафовали.

Строительная организация в Новополоцке в декабре прошлого года назначила сотрудникам единовременную выплату на оздоровление — 5,8 тысячи рублей на всех. Но ее не выплатили и к февралю. Кроме того, фирма не предоставила в органы статистики отчет о просроченной задолженности по зарплате. По требованию КГК предприятие исправило нарушения.

На 1 января 2018 года задолженность по зарплате организаций по сравнению с началом 2017 года сократилась более чем в два раза. 30 предприятий региона задолжали своим работникам 930 тысяч рублей.