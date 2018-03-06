ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долги по зарплате и отпускным. КГК выявил нарушения на многих предприятиях Витебской области

06.03.2018 07:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комитет госконтроля области выявил несколько фактов, когда на предприятиях нарушали сроки начисления отпускных и выплат, сообщает ведомство.

ОАО «Барсучанка» Докшицкого района не нашло денег на выплату отпускных до начала трудового отпуска. 30 работников получили эти выплаты с просрочкой от 11 до 62 дней, а некоторые — спустя месяц после выхода из отпуска. Руководителя оштрафовали.

Строительная организация в Новополоцке в декабре прошлого года назначила сотрудникам единовременную выплату на оздоровление — 5,8 тысячи рублей на всех. Но ее не выплатили и к февралю. Кроме того, фирма не предоставила в органы статистики отчет о просроченной задолженности по зарплате. По требованию КГК предприятие исправило нарушения.

На 1 января 2018 года задолженность по зарплате организаций по сравнению с началом 2017 года сократилась более чем в два раза. 30 предприятий региона задолжали своим работникам 930 тысяч рублей.

 
 
Ссылка на источник 135
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 предприятий региона задолжали своим работникам 930 тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Киновселенная Marvel рвется в лидеры рейтингов: топ-5 самых кассовых фильмов недели в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика