Оршанский район к 2020 году должен выйти на показатели развития выше среднеобластных

Оршанский район к 2020 году должен выйти на показатели развития выше средних по Витебской области. Развитие района обсуждалось на заседании Президиума Совета Министров.

Как отметил премьер-министр Андрей Кобяков, за прошлый год удалось добиться некоторых положительных подвижек. Так, объем промышленного производства в сопоставимых условиях в 2017 году составил 102% к уровню предыдущего года, валовая продукция сельского хозяйства — 107,6%, экспорт товаров — 105,2%, реальная зарплата — 105,6%.

По итогам года получена чистая прибыль Br35,3 млн (в 2016 году был чистый убыток Br1,7 млн). В прошлом году завершен второй этап модернизации Оршанского льнокомбината, сдан в эксплуатацию лечебный корпус больницы им.Семашко. Развернуто строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в Болбасово, ведется подготовка новых проектов.

Для комплексного решения проблем Оршанского района подготовлена и утверждена программа его социально-экономического развития до 2020 года. В частности, в ней выделены точки роста, приоритеты и основные параметры развития. Составлен перечень важнейших инвестпроектов. Проинвентаризированы неиспользуемые и неэффективно используемые объекты недвижимости и определены способы вовлечения в оборот каждого из них. Выполняется комплексный план мер по развитию Оршанского района. «Этот план не догма. В процессе работы появляются новые вопросы. Поэтому он дополняется, корректируется», — пояснил Андрей Кобяков.

В сегодняшней, третьей редакции плана учтены положения программы до 2020 года. В нем определены основные параметры развития района в сравнении со среднеобластными. По каждому из них район должен к 2020 году превысить уровень области. В план включен перечень инвестиционных проектов. В каждом республиканском органе управления, Витебском облисполкоме и Оршанском райисполкоме закреплен конкретный руководитель, координирующий работу по развитию района. По большинству мероприятий заложены численные результаты их реализации, подробно расписаны этапы выполнения. В плане определена система контроля за его выполнением. «Этот план становится и будет единственным комплексом мероприятий по развитию района на республиканском уровне. При очередной корректировке в него будут включены все решения сегодняшнего заседания и прошлого Президиума. Такой подход позволяет более системно подойти к вопросам района и организовать действенный контроль за принятыми решениями», — отметил Андрей Кобяков. Задачи комплексного плана детализированы и конкретизированы в отраслевых и региональных планах по развитию Оршанского района.

БЕЛТА.