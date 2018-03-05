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Упрощены требования к сдаче помещений в аренду

06.03.2018 09:41 — Разное | БДГ  
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Граждане при сдаче жилых помещений в аренду не обязаны отчитываться об этом в исполнительных и распорядительных органах.

Это закреплено указом №103 от 5 марта, подписанным Александром Лукашенко.

Кроме того, документ разрешает договоры о сдаче помещений в аренду граждане могут заключать как в письменной, так и в устной форме.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

 
 
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Граждане при сдаче жилых помещений в аренду не обязаны отчитываться об этом в исполнительных и распорядительных органах. Это закреплено указом №103 от 5 марта,...

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