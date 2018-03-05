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Упрощены требования к сдаче помещений в аренду
Граждане при сдаче жилых помещений в аренду не обязаны отчитываться об этом в исполнительных и распорядительных органах.
Это закреплено указом №103 от 5 марта, подписанным Александром Лукашенко.
Кроме того, документ разрешает договоры о сдаче помещений в аренду граждане могут заключать как в письменной, так и в устной форме.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Граждане при сдаче жилых помещений в аренду не обязаны отчитываться об этом в исполнительных и распорядительных органах. Это закреплено указом №103 от 5 марта,...
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