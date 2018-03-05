Гибридизация Bentayga: Bentley представила свою первую электрифицированную модель

В Крю кроссовер Bentayga Hybrid, премьера которого состоялась на Женевском автошоу, называют не только «первым шагом Bentley к полной электрификации», но и «самым роскошным гибридным автомобилем».





За движение Bentayga Hybrid отвечает комбинация трехлитрового бензинового турбо-V6 и электродвигателя, но отдачу силовой установки в Bentley пока почему-то не раскрывают. Известно, что запас батареи обеспечивает пробег на электричестве свыше 50 км (по циклу NEDC), а от бытовой розетки она полностью заряжается за 7,5 часов. Предусмотрена возможность подключения и к «быстрому» терминалу — в этом случае время зарядки сокращается до 2,5 часов.





А еще специально для гибридной Bentayga совместно с дизайнером Филиппом Старком была создана настенная зарядная док-станция, изготовленная из экологичных материалов — ее обрамление выполнено из прессованного эко-льна в сочетании с термореактивной смолой, а куполообразный корпус отлит под высоким давлением из алюминиевого сплава.





Предусмотрено несколько вариантов настроек управляющей электроники гибридной установки Bentayga — чисто электрический режим, гибридный (когда в работу включается ДВС) и режим Hold (подзарядка аккумулятора от ДВС). После ввода пункта назначения в навигационную систему нужный режим работы гибридного привода задействуется автоматически для каждого участка пути — электроника сама вычислит оптимальный вариант использования энергии батареи, запасая ее для тех отрезков маршрута, где она больше всего необходима, например, для движения по городу.





Прием заказов на Bentayga Hybrid начнется во второй половине текущего года. Новинка, подчеркивают в Bentley, будет предлагаться покупателям «в отдельных странах». Каких именно, вопрос пока открытый. Сейчас кроссовер Bentley доступен с двумя бензиновыми моторами V8 4.0 (550 лошадиных сил) и W12 6.0 (608 «лошадок»), а также четырехлитровым дизельным V8 (435 сил).