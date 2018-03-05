В 2017 году производство молока в Беларуси выросло на 2,5 процентов

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Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2017 году выросло в Беларуси на 2,5% до 7,3 млн тонн.

Хозяйствами всех категорий за 2017 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1,67 млн или 99,9% к уровню 2016 года.

При этом реализация птицы увеличилась на 5,6%, свиней – на 2%.



Удельный вес крупного рогатого скота в общем объеме реализации составил 31,2% (в 2016 году – 33,9%), свиней – 29,6% (29%), птицы – 38,9% (36,8%).

По информации Белстата, на 1 января 2018 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 4,4 млн голов, или 101,5% к аналогичному периоду предыдущего года.



В том числе поголовье коров составило 1,5 млн голов (99,9%). Поголовье свиней - 3,2 млн голов (100,3%), численность птицы – 50,7 млн голов (102,5%).