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В 2017 году производство молока в Беларуси выросло на 2,5 процентов
06.03.2018 10:11 — Разное | Ежедневник
фото: beldairyblog.by
Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2017 году выросло в Беларуси на 2,5% до 7,3 млн тонн.
Хозяйствами всех категорий за 2017 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1,67 млн или 99,9% к уровню 2016 года.
При этом реализация птицы увеличилась на 5,6%, свиней – на 2%.
По информации Белстата, на 1 января 2018 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 4,4 млн голов, или 101,5% к аналогичному периоду предыдущего года.
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Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2017 году выросло в Беларуси на 2,5% до 7,3 млн тонн.
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