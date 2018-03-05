ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2017 году производство молока в Беларуси выросло на 2,5 процентов

06.03.2018 10:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В 2017 году производство молока в Беларуси выросло на 2,5 процентов

фото: beldairyblog.by

Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2017 году выросло в Беларуси на 2,5% до 7,3 млн тонн.

Хозяйствами всех категорий за 2017 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1,67 млн или 99,9% к уровню 2016 года. 

При этом реализация птицы увеличилась на 5,6%, свиней – на 2%. 

Удельный вес крупного рогатого скота в общем объеме реализации составил 31,2% (в 2016 году – 33,9%), свиней – 29,6% (29%), птицы – 38,9% (36,8%).

По информации Белстата, на 1 января 2018 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 4,4 млн голов, или 101,5% к аналогичному периоду предыдущего года.

В том числе поголовье коров составило 1,5 млн голов (99,9%). Поголовье свиней - 3,2 млн голов (100,3%), численность птицы – 50,7 млн голов (102,5%).

 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2017 году выросло в Беларуси на 2,5% до 7,3 млн тонн.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гибридизация Bentayga: Bentley представила свою первую электрифицированную модель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика