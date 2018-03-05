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"Желаем жизненной энергии и драйва". Банк в марте поздравил клиентов с Новым годом
Клиенты Белгазпромбанка сегодня получили в Viber новогоднее поздравление. «Поздравляем с Новым годом! Желаем Вам жизненной энергии и драйва, карьерных достижений и финансового благополучия! Пусть все новые проекты успешно реализуются, а мечты сбудутся! Ваш Белгазпромбанк», — говорилось в тексте поздравления.
Чуть позже в банке
«Приносим свои извинения за немного несвоевременную рассылку в Viber. :-) Произошел технический сбой. В настоящий момент разбираемся в причинах», — пояснили в банке.
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Клиенты Белгазпромбанка сегодня получили в Viber новогоднее поздравление.
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