Клиенты Белгазпромбанка сегодня получили в Viber новогоднее поздравление. «Поздравляем с Новым годом! Желаем Вам жизненной энергии и драйва, карьерных достижений и финансового благополучия! Пусть все новые проекты успешно реализуются, а мечты сбудутся! Ваш Белгазпромбанк», — говорилось в тексте поздравления.





Чуть позже в банке сообщили , что рассылка произошла из-за технического сбоя.

«Приносим свои извинения за немного несвоевременную рассылку в Viber. :-) Произошел технический сбой. В настоящий момент разбираемся в причинах», — пояснили в банке.