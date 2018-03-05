В Беларуси появляется все больше мероприятий, где можно ближе познакомиться с народной празднично-обрядовой культурой и услышать родной язык. Так музыкант Роман Орлов, известный по работе с группами «J:МОРС», во время зимних праздников рассказал белорусской публике о праздновании Каляд. Сейчас Роман готовит театральное воплощение народного праздника весеннего цикла. 23 и 24 марта всех детей и их родителей ждут на премьере музыкальной сказки « Як літара Ў вясну гукала » в «Театре эстрады».





— Хочацца адзначыць, што новы праект, як і папярэдняя калядная казка, — гэта не только спроба і імкненне прыцягнуць як мага болей людзей да беларускай мовы. Гэта і вялікае намаганне ўкласці ў нашых дзяцей, дый у іх бацькоў, разам з мовай яшчэ і пэўны сэнс, які прагучыць у кантэксце пазнання і непасрэднага ўдзелу ў знакавых для нашай краіны і яе гісторыі падзеях. Гэтым разам гэта будзе адзін са старажытных беларускіх абрадаў. — поясняет Роман Орлов.

Заканчивается долгая зима, а на смену ей приходит долгожданная красавица-весна. Человек всегда стремился через разные магические ритуалы обратиться с просьбами к добрым духам и богам, чтобы приблизить приход весны и пробудить землю-кормилицу. Для этого под конец марта белорусский народ собирался вместе, с песнями и весельем встречать весну. Так с давних вреен от наших предков остался обычай — праздновать «Гуканне вясны» — один из самых жизнеутверждающих и радостных праздников. Поэтому и выглядит он очень ярко: деревья украшены разноцветными лентами и птицами, девушки водят хороводы, поют песни-веснянки и громко зовут «Гу-у-у».

— Беларускі абрад гукання вясны вельмі багаты на шматлікія песні, прыпеўкі, заклінанні, што робіць яго па-сапраўднаму яскравым святам і падкрэслівае тэму любові да роднай зямлі, — комментирует свой выбор темы Роман.

В самом начале весенних каникул этот праздник перенесется на сцену Театра эстрады и предстанет перед зрителями чудесной сказкой.

Детям и их родителям расскажут про удивительное путешествие Літары «Ў» и ее друзей в Волшебный Бор, где они встретятся со злым волшебником Зюзей, чтобы освободить красавицу-Весну с ледяного плена.

Это приключение станет смысловым продолжением аншлаговой колядной сказки «Як літара Ў уратавала Каляды». Дети снова встретятся с уже знакомыми персонажами, но, безусловно, ожидаются новые впечатления. Либретто и музыка вновь написаны музыкантом Романом Орловым, но на этот раз на сцене также будут «гукальныя» песни и белорусские танцы группы Гуда и Школы Традиционного Искусства.

И по традиции: детям — сладкое угощение, а родителям — музыкальный подарок.

При приобретении семейного билета на 4 человека — скидка 10% Билеты от 9 до 17 рублей Купить билет Детям до 3-х лет вход свободный

***

Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — есть возможность получить бесплатно билеты на концерт «Би-2» в Минске . Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» , где музыканты представят публике свой новый альбом «Горизонт событий». Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 9 марта.