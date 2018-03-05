В Нигерии распространяется лихорадка Ласса, против которой нет вакцины

С начала года в Нигерии бушует лихорадка Ласса. Нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Би-би-си .



Вирус Ласса. Изображение: Alamy

Согласно приблизительным оценкам, от вируса погибли около 90 человек. С января в Нигерии было зафиксировано более 1000 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 317 подтвержденных из-за того, что она сложно диагностируется.

Лихорадка Ласса — смертельная болезнь, способная вызывать эпидемии, и в настоящее время против нее не существует вакцины. Это острое вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.

В острых случаях течение болезни может походить на Эболу — другую опасную геморрагическую лихорадку — с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.

На данный момент есть несколько перспективных кандидатов на роль вакцины, однако ни один из них не был утвержден и не дошел до производства. Разработчик одного из вариантов вакцины — ученый белорусского происхождения Игорь Лукашевич, который переехал в США после распада СССР.