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В Нигерии распространяется лихорадка Ласса, против которой нет вакцины
С начала года в Нигерии бушует лихорадка Ласса. Нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения. Об этом сообщает
Согласно приблизительным оценкам, от вируса погибли около 90 человек. С января в Нигерии было зафиксировано более 1000 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 317 подтвержденных из-за того, что она сложно диагностируется.
Лихорадка Ласса — смертельная болезнь, способная вызывать эпидемии, и в настоящее время против нее не существует вакцины. Это острое вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.
В острых случаях течение болезни может походить на Эболу — другую опасную геморрагическую лихорадку — с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.
На данный момент есть несколько перспективных кандидатов на роль вакцины, однако ни один из них не был утвержден и не дошел до производства.
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Нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения.
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