Число смертей в России превысило на 8 процентов число рождений в 2017 году

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Число умерших превысило число родившихся россиян в 2017 году на 8%, при этом в 2016 году эта разница составляла 0,1%, говорится в основном докладе Росстата о социально-экономическом положении России.

«В целом по стране в 2017 году число умерших превысило число родившихся на 8% [в 2016 году число умерших превысило число родившихся на 0,1%], в 17 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,8 раз», — говорится в докладе, пишет ТАСС .