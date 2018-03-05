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Российский рэпер D.masta приедет в Минск с концертом

06.03.2018 11:11 — Разное | Tut.by  
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3 мая состоится концерт одного из самых высокотехничных российских рэп исполнителей. D. Masta выступит в Минске на сцене клуба «Re:Puplic».


Став одним из самых рейтинговых участников первой части нашумевшего в свое время проекта «Битва за респект», D. Masta начал быстро завоевывать интернет пространство.
D.Masta — явление уникальное в русском рэпе — вряд ли найдется еще хоть один такой персонаж, у которого недоброжелателей примерно столько же, сколько и фанов.

Участник трех Версусов, исполнитель, который выступал на разогреве The Prodigy (в составе группы Mobb Deep) и 50 Cent, рэпер, который имеет в своей абойме три полноценные пластинки, три микстейпа, 2 EP-альбома, 9 клипов — 3 мая, впервые в Минске D. Masta представит свою программу «Дикий Ди — Лучшее».

Место проведения — клуб «RE:PUBLIC»

Дата и время проведения — 3 мая, 19.00

Цена: 25 — 35 рублей

Купить билет

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Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — есть возможность получить бесплатно билеты на концерт «Би-2» в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены», где музыканты представят публике свой новый альбом «Горизонт событий». Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 9 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из самых высокотехничных рэперов России - D.Masta выступит в Минске 3 мая.

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