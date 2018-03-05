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Российский рэпер D.masta приедет в Минск с концертом
3 мая состоится концерт одного из самых высокотехничных российских рэп исполнителей.
Став одним из самых рейтинговых участников первой части нашумевшего в свое время проекта «Битва за респект», D. Masta начал быстро завоевывать интернет пространство.
Участник трех Версусов, исполнитель, который выступал на разогреве The Prodigy (в составе группы Mobb Deep) и 50 Cent, рэпер, который имеет в своей абойме три полноценные пластинки, три микстейпа, 2 EP-альбома, 9 клипов — 3 мая, впервые в Минске D. Masta представит свою программу «Дикий Ди — Лучшее».
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Один из самых высокотехничных рэперов России - D.Masta выступит в Минске 3 мая.
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