Российский рэпер D.masta приедет в Минск с концертом

3 мая состоится концерт одного из самых высокотехничных российских рэп исполнителей. D. Masta выступит в Минске на сцене клуба «Re:Puplic».





Став одним из самых рейтинговых участников первой части нашумевшего в свое время проекта «Битва за респект», D. Masta начал быстро завоевывать интернет пространство.

D.Masta — явление уникальное в русском рэпе — вряд ли найдется еще хоть один такой персонаж, у которого недоброжелателей примерно столько же, сколько и фанов.

Участник трех Версусов, исполнитель, который выступал на разогреве The Prodigy (в составе группы Mobb Deep) и 50 Cent, рэпер, который имеет в своей абойме три полноценные пластинки, три микстейпа, 2 EP-альбома, 9 клипов — 3 мая, впервые в Минске D. Masta представит свою программу «Дикий Ди — Лучшее».

Место проведения — клуб «RE:PUBLIC» Дата и время проведения — 3 мая, 19.00 Цена: 25 — 35 рублей Купить билет

***

Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — есть возможность получить бесплатно билеты на концерт «Би-2» в Минске . Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» , где музыканты представят публике свой новый альбом «Горизонт событий». Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 9 марта.