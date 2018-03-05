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Азаренко, Саснович и Соболенко узнали своих соперниц в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

06.03.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович узнали своих соперниц в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе.


Виктория Азаренко. Фото: Reuters

Пропустившая из-за судебной тяжбы восемь месяцев Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон (70, WTA), которую белоруска одолела на Уимблдонском турнире.

Соболенко встретится с американкой Варварой Лепченко (66), а соперницей Александры Саснович будет полька Магда Линетт (61).

Основная сетка турнира стартует седьмого марта. В нее может пробиться и Вера Лапко, одолевшаяв в первом раунде квалификации украинку Екатерину Бондаренко — 6:0, 6:3.

 
 
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович узнали своих соперниц в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

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