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Мошенник из Полоцка купил 70 смартфонов по чужим рассрочкам

06.03.2018 11:39 — Разное | Tut.by  
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Житель Полоцка за полгода уговорил 50 человек оформить рассрочку на себя и купил множество смартфонов и других гаджетов. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, не имеющий образования мужчина 1987 года рождения убедил больше 50 человек купить в рассрочку смартфоны, планшет, фитнес-браслет, карту памяти и сим-карты. В общей сложности он получил товары на сумму 48 300 рублей, в том числе 70 мобильных телефонов.

Всем он обещал вознаграждение и выплаты по рассрочке, но не платил. До этого в 2013 году он обманул еще одного мужчину, который оформил на себя кредит на 4300 рублей и передал ему деньги.

«В адрес организаций, осуществляющих продажу мобильных телефонов операторов связи, следователями направлены соответствующие представления с требованием исключить продажу товаров с рассрочкой платежа лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае давления на покупателя третьими лицами, если товар очевидно приобретается не для себя», — говорится в сообщении СК.

Также представители Следственного комитета отметили, что работники салонов связи обязательно должны письменно и устно разъяснять покупателям товаров с рассрочкой платежа то, как им придется платить, в том числе если они передадут товар кому-то еще.

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Всем он обещал вознаграждение и выплаты по рассрочке, но не платил.

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